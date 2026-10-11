As fortes chuvas registradas na tarde deste domingo, 11, provocaram estragos em diferentes pontos de Orlândia, na região de Franca. Mais de 30 árvores caíram e também foram registrados danos em residências e rompimento de fios.
Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos competentes foram mobilizadas para atender às ocorrências e avaliar possíveis situações de risco.
Em comunicado, a Prefeitura de Orlândia informou que acompanha os impactos provocados pela chuva e atua em conjunto com as equipes responsáveis para prestar assistência à população.
Diante da situação, a orientação é que os moradores evitem áreas atingidas e não se aproximem de árvores danificadas, fios caídos ou estruturas que possam oferecer riscos.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A administração municipal informou que as equipes seguem trabalhando no atendimento às ocorrências, priorizando os casos conforme a gravidade e a urgência.
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