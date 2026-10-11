As fortes chuvas registradas na tarde deste domingo, 11, provocaram estragos em diferentes pontos de Orlândia, na região de Franca. Mais de 30 árvores caíram e também foram registrados danos em residências e rompimento de fios.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos competentes foram mobilizadas para atender às ocorrências e avaliar possíveis situações de risco.

Em comunicado, a Prefeitura de Orlândia informou que acompanha os impactos provocados pela chuva e atua em conjunto com as equipes responsáveis para prestar assistência à população.