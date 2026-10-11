11 de outubro de 2026
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TRANSTORNOS

Chuva castiga Orlândia e derruba mais de 30 árvores

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Diversas árvores caíram em pontos diferentes da cidade
Diversas árvores caíram em pontos diferentes da cidade

As fortes chuvas registradas na tarde deste domingo, 11, provocaram estragos em diferentes pontos de Orlândia, na região de Franca. Mais de 30 árvores caíram e também foram registrados danos em residências e rompimento de fios.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos competentes foram mobilizadas para atender às ocorrências e avaliar possíveis situações de risco.

Em comunicado, a Prefeitura de Orlândia informou que acompanha os impactos provocados pela chuva e atua em conjunto com as equipes responsáveis para prestar assistência à população.

Diante da situação, a orientação é que os moradores evitem áreas atingidas e não se aproximem de árvores danificadas, fios caídos ou estruturas que possam oferecer riscos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A administração municipal informou que as equipes seguem trabalhando no atendimento às ocorrências, priorizando os casos conforme a gravidade e a urgência.

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