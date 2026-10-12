O Franca Basquete enfrenta o Mogi das Cruzes nesta segunda-feira, 12, às 16h, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes, pelo terceiro jogo da final do Campeonato Paulista. Após perder os dois primeiros confrontos, o time francano precisa vencer para manter viva a disputa pelo título estadual. Uma nova vitória do Mogi garante o campeonato à equipe da casa.
Depois da derrota por 92 a 60, no sábado, 10, o técnico Helinho Garcia analisou os problemas apresentados pela equipe e apontou os ajustes necessários para o próximo confronto.
Segundo o treinador, o Franca começou bem a partida, mas perdeu o controle no segundo quarto. Erros de passe e dificuldades no balanço defensivo permitiram que o adversário abrisse vantagem.
“Foi um jogo em que tivemos um primeiro quarto bastante consistente. No segundo quarto, a partir do momento que tivemos algumas perdas de bola e um pouco mais de dificuldade no nosso balanço defensivo, até pelo desgaste de alguns jogadores, eles conseguiram abrir uma vantagem razoável”, avaliou Helinho.
O técnico também destacou a dificuldade da equipe para recuperar o controle do ritmo da partida depois que o Mogi ampliou a diferença no placar. O cenário comprometeu a consistência ofensiva do Franca, na análise do comandante.
Defesa e controle da bola são prioridades
Para o terceiro confronto, Helinho pretende corrigir os erros que facilitaram as transições ofensivas do adversário e melhorar o controle da posse de bola. O objetivo é fortalecer a defesa e criar melhores condições para os ataques.
“Precisamos corrigir alguns detalhes importantes, procurar mostrar para os atletas onde tivemos falhas no ritmo do jogo e, a partir disso, corrigir esses detalhes. Procurar fazer um jogo mais consistente, principalmente defensivamente, sem sofrer contra-ataques”, afirmou.
O treinador também ressaltou a importância de manter a posse de bola para melhorar as oportunidades de arremesso e aumentar as chances de vitória.
“Para que a gente possa, a partir disso, procurar ter um pouco mais a bola na mão para ter um ataque com mais vantagem, percentual nos arremessos e, óbvio, buscar uma vitória”, completou.
Franca tenta evitar o fim da série
Com duas derrotas nos primeiros jogos, o Franca permanece em Mogi das Cruzes para a terceira partida da decisão, marcada para esta segunda-feira, às 16h, novamente no ginásio Hugo Ramos.
Se vencer, o time francano mantém a série em aberto. Caso perca, o Mogi conquista o título paulista.
Se necessário, o quarto jogo será disputado na quinta-feira, 15, às 20h. A quinta partida está prevista para sexta-feira, 16, também às 20h. Ambos os confrontos serão realizados em Franca.
Helinho reconheceu a necessidade de evolução da equipe e defendeu o foco no próximo compromisso.
“É um processo pelo qual estamos passando e, dentro disso, acredito que temos que procurar melhorar e focar no próximo jogo, que é o que nos pertence”, concluiu o treinador.
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