O Franca Basquete enfrenta o Mogi das Cruzes nesta segunda-feira, 12, às 16h, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes, pelo terceiro jogo da final do Campeonato Paulista. Após perder os dois primeiros confrontos, o time francano precisa vencer para manter viva a disputa pelo título estadual. Uma nova vitória do Mogi garante o campeonato à equipe da casa.

Depois da derrota por 92 a 60, no sábado, 10, o técnico Helinho Garcia analisou os problemas apresentados pela equipe e apontou os ajustes necessários para o próximo confronto.

Segundo o treinador, o Franca começou bem a partida, mas perdeu o controle no segundo quarto. Erros de passe e dificuldades no balanço defensivo permitiram que o adversário abrisse vantagem.