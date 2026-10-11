11 de outubro de 2026
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Inmet alerta para tempestade após estragos em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Estragos deixados pela chuva deste domingo em Franca
Estragos deixados pela chuva deste domingo em Franca

Franca está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com grau de severidade classificado como perigo, até as 23h59 desta segunda-feira, 12. O aviso prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Neste domingo, 11, a forte chuva que atingiu a cidade provocou quedas de árvores e postes em diferentes pontos, além de deixar áreas sem energia elétrica.

O alerta começou ao meio-dia deste domingo e prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Entre os riscos apontados pelo Inmet estão cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Segundo dados do CIIAGRO e do Inmet, Franca registrou 23 milímetros de chuva durante o fim de semana, sendo 20 milímetros no sábado, 10, a maior parte do acumulado no período.

Bombeiros registram quedas de árvores em diferentes pontos

A chuva deste domingo provocou ocorrências em diversos endereços de Franca. A Estação de Bombeiros Cidade Nova informou registros de queda de árvores na avenida Paulo VI, na altura do número 645; na rua Antônio Torres, próximo ao número 7; e na rua Gerônimo Cândido de Freitas, na altura do número 280.

Outras duas ocorrências foram registradas ao longo da tarde: na rua Luiz Pires, na altura do número 289, às 16h04, e na rua Josué Domingos de Campos, próximo ao número 1.050, às 17h25.

Além das árvores caídas, postes também foram derrubados durante o temporal. Um dos casos ocorreu nas imediações do Franca Shopping, onde a queda de um poste deixou o local sem energia elétrica. Segundo relato de uma pessoa que estava no estabelecimento, os frequentadores começaram a ir embora em meio à escuridão.

Também houve queda de poste na avenida Jaime Tellini. Até o momento, não foram informados detalhes sobre a extensão total dos danos ou a existência de feridos.

Granizo é registrado na região

Em Claraval (MG), município da região de Franca, também foi registrada uma pancada de chuva acompanhada de granizo durante este domingo.

A ocorrência coincide com um dos riscos previstos no alerta do Inmet, que abrange a possibilidade de queda de granizo, além de chuva intensa e ventos fortes.

Veja as orientações durante a tempestade

O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de necessidade, a população pode buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O aviso de tempestade permanece válido até as 23h59 de segunda-feira (12).

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