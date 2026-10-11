Franca está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com grau de severidade classificado como perigo, até as 23h59 desta segunda-feira, 12. O aviso prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Neste domingo, 11, a forte chuva que atingiu a cidade provocou quedas de árvores e postes em diferentes pontos, além de deixar áreas sem energia elétrica.

O alerta começou ao meio-dia deste domingo e prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Entre os riscos apontados pelo Inmet estão cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Segundo dados do CIIAGRO e do Inmet, Franca registrou 23 milímetros de chuva durante o fim de semana, sendo 20 milímetros no sábado, 10, a maior parte do acumulado no período.