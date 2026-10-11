Franca está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com grau de severidade classificado como perigo, até as 23h59 desta segunda-feira, 12. O aviso prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Neste domingo, 11, a forte chuva que atingiu a cidade provocou quedas de árvores e postes em diferentes pontos, além de deixar áreas sem energia elétrica.
O alerta começou ao meio-dia deste domingo e prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Entre os riscos apontados pelo Inmet estão cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Segundo dados do CIIAGRO e do Inmet, Franca registrou 23 milímetros de chuva durante o fim de semana, sendo 20 milímetros no sábado, 10, a maior parte do acumulado no período.
Bombeiros registram quedas de árvores em diferentes pontos
A chuva deste domingo provocou ocorrências em diversos endereços de Franca. A Estação de Bombeiros Cidade Nova informou registros de queda de árvores na avenida Paulo VI, na altura do número 645; na rua Antônio Torres, próximo ao número 7; e na rua Gerônimo Cândido de Freitas, na altura do número 280.
Outras duas ocorrências foram registradas ao longo da tarde: na rua Luiz Pires, na altura do número 289, às 16h04, e na rua Josué Domingos de Campos, próximo ao número 1.050, às 17h25.
Além das árvores caídas, postes também foram derrubados durante o temporal. Um dos casos ocorreu nas imediações do Franca Shopping, onde a queda de um poste deixou o local sem energia elétrica. Segundo relato de uma pessoa que estava no estabelecimento, os frequentadores começaram a ir embora em meio à escuridão.
Também houve queda de poste na avenida Jaime Tellini. Até o momento, não foram informados detalhes sobre a extensão total dos danos ou a existência de feridos.
Granizo é registrado na região
Em Claraval (MG), município da região de Franca, também foi registrada uma pancada de chuva acompanhada de granizo durante este domingo.
A ocorrência coincide com um dos riscos previstos no alerta do Inmet, que abrange a possibilidade de queda de granizo, além de chuva intensa e ventos fortes.
Veja as orientações durante a tempestade
O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de necessidade, a população pode buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
O aviso de tempestade permanece válido até as 23h59 de segunda-feira (12).
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