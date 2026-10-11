O motoboy Wagner Alves da Silva, de 57 anos, conhecido em Franca como Waguim da Casa de Sucos 100 Igual, morreu na manhã deste domingo, 11, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Ele havia ficado gravemente ferido em um acidente de moto no dia 1º de outubro, no Jardim Consolação, e estava em recuperação após passar por uma cirurgia. Wagner deixa a mulher e a filha.
Wagner sofreu um mal súbito nesta manhã. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as equipes tentaram reverter a parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.
A morte ocorreu poucos dias depois de Wagner receber alta hospitalar e voltar para casa. A causa exata da parada cardiorrespiratória não foi informada.
Acidente foi registrado por câmeras
O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 1º de outubro, no cruzamento das ruas Bolívia e Couto Magalhães, no Jardim Consolação, na região central de Franca. Câmeras de segurança registraram a colisão entre a motocicleta conduzida por Wagner e um carro.
Nas imagens, o motociclista aparece subindo pela rua Bolívia e avançando o semáforo, que estava vermelho. Na sequência, ele é atingido por um carro que seguia pela via preferencial.
Com a força do impacto, Wagner foi lançado ao chão e sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Uma equipe do Samu foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local.
Em seguida, o entregador foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. A motorista do carro não ficou ferida.
Cirurgia e período de recuperação
Em decorrência do acidente, Wagner sofreu uma fratura no fêmur e precisou passar por uma cirurgia. Ele permaneceu internado durante vários dias antes de receber alta hospitalar.
Após voltar para casa, o motoboy continuava em recuperação. Na manhã deste domingo, porém, sofreu um mal súbito e apresentou uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipes de atendimento, ele morreu.
Conhecido pelo trabalho como motoboy
Wagner era conhecido como Waguim da Casa de Sucos 100 Igual, estabelecimento onde trabalhava como motoboy. A notícia de sua morte gerou manifestações de pesar entre pessoas que o conheciam.
Velório será nesta segunda-feira
O velório de Wagner Alves da Silva será realizado nesta segunda-feira, 12, das 8h às 13h, na sala 10 do São Vicente, em Franca.
O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal Santo Agostinho, também em Franca.
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