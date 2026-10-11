O motoboy Wagner Alves da Silva, de 57 anos, conhecido em Franca como Waguim da Casa de Sucos 100 Igual, morreu na manhã deste domingo, 11, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Ele havia ficado gravemente ferido em um acidente de moto no dia 1º de outubro, no Jardim Consolação, e estava em recuperação após passar por uma cirurgia. Wagner deixa a mulher e a filha.

Wagner sofreu um mal súbito nesta manhã. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as equipes tentaram reverter a parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.

A morte ocorreu poucos dias depois de Wagner receber alta hospitalar e voltar para casa. A causa exata da parada cardiorrespiratória não foi informada.