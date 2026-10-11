A forte chuva que atingiu Franca na tarde deste domingo, 11, provocou quedas de árvores e postes em diferentes pontos da cidade. O temporal deixou galhos e folhas espalhados pelas vias públicas e causou transtornos, incluindo a interrupção do fornecimento de energia nas imediações do shopping da cidade.

Entre os registros de queda de árvores estão a avenida Paulo VI, na altura do número 645; a rua Antônio Torres, próximo ao número 7; e a rua Gerônimo Cândido de Freitas, na altura do número 280. As ocorrências foram informadas pela Estação de Bombeiros Cidade Nova, que atuam na remoção das árvores.

Além das árvores, postes também caíram durante a chuva. Um dos casos foi registrado nas imediações do shopping de Franca, onde a queda deixou o local no escuro. Segundo o relato de uma pessoa que estava no estabelecimento, os frequentadores começaram a ir embora após a interrupção da energia elétrica.