Um princípio de incêndio foi registrado na noite deste sábado, 10, no prédio da Prefeitura de Batatais, na região central da cidade. A ocorrência foi controlada rapidamente, e ninguém ficou ferido.
Segundo nota da assessoria de imprensa da Prefeitura, a situação foi identificada após a percepção de fumaça saindo de uma das janelas do imóvel.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no local em conjunto com a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal.
As informações preliminares apontam que o incidente pode ter sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica, possivelmente em decorrência de um raio. As circunstâncias, no entanto, ainda serão apuradas.
De acordo com a administração municipal, a área atingida abriga arquivos do setor de Protocolo, cujas informações possuem cópias de segurança integrais.
A ocorrência foi encerrada, e o prédio permanece sob controle, conforme informou a Prefeitura.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.