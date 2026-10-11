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Princípio de incêndio atinge prédio da Prefeitura de Batatais

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/rede sociais
Fogo atingiu prédio da Prefeitura de Batatais
Fogo atingiu prédio da Prefeitura de Batatais

Um princípio de incêndio foi registrado na noite deste sábado, 10, no prédio da Prefeitura de Batatais, na região central da cidade. A ocorrência foi controlada rapidamente, e ninguém ficou ferido.

Segundo nota da assessoria de imprensa da Prefeitura, a situação foi identificada após a percepção de fumaça saindo de uma das janelas do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no local em conjunto com a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal.

As informações preliminares apontam que o incidente pode ter sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica, possivelmente em decorrência de um raio. As circunstâncias, no entanto, ainda serão apuradas.

De acordo com a administração municipal, a área atingida abriga arquivos do setor de Protocolo, cujas informações possuem cópias de segurança integrais.

A ocorrência foi encerrada, e o prédio permanece sob controle, conforme informou a Prefeitura.

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