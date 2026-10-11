Um princípio de incêndio foi registrado na noite deste sábado, 10, no prédio da Prefeitura de Batatais, na região central da cidade. A ocorrência foi controlada rapidamente, e ninguém ficou ferido.

Segundo nota da assessoria de imprensa da Prefeitura, a situação foi identificada após a percepção de fumaça saindo de uma das janelas do imóvel.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no local em conjunto com a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal.