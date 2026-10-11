Antes, porém, é preciso entender o que significa BPC/LOAS. BPC é Benefício de Prestação Continuada, ou seja, um benefício que é pago mês a mês, de forma contínua. LOAS é a abreviatura de Lei Orgânica da Assistência Social (local onde está disciplinado o referido benefício).

Assim, o BPC é um benefício de caráter assistencial destinado à pessoa com deficiência que também preencha os requisitos socioeconômicos. Atualmente, o INSS considera que para ter direito, a renda familiar por pessoa deve ser de até 1/4 do salário-mínimo, além da avaliação da deficiência e da inscrição atualizada no Cadastro Único. Abre-se um parêntese aqui para destacar que a Justiça entende que quando a renda familiar ultrapassa tal valor, se for comprovado que essa quantia é insuficiente, pode ter o direito também. Em outras palavras, caso demonstrado na Justiça que mesmo a família tendo uma renda superior a ¼ do salário-mínimo por pessoa, porém, se essa renda for “escassa”, o autista pode receber o BPC/LOAS.

E aqui está uma diferença importante: não é preciso ter contribuído para o INSS para receber BPC/LOAS.