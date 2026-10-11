Educação em destaque
A Câmara Municipal de Franca homenageou, na noite de 8 de outubro, professores das redes pública e particular com a Medalha Clóvis Eduardo Pinto Ludovice, em reconhecimento à contribuição desses profissionais para a educação de Franca e região. A entrega foi realizada pela diretora executiva do Colégio Toulouse Lautrec, Maria Teresa Ludovice, ao lado do vereador Marcelo Tidy, em uma noite de valorização daqueles que transformam vidas por meio do ensino.
Personalidades presentes
A cerimônia contou também com a presença dos professores doutores Cláudio Romualdo, fundador da Faculdade Metropolitana, e José Alfredo Guerra, reitor do Uni-FACEF, que prestigiaram a homenagem e posaram para a foto ao lado de Maria Teresa Ludovice. Um reconhecimento merecido a quem dedica conhecimento e compromisso à formação de novas gerações.
Homenagem
Anna Lúcia Ludovice Matias, irmã do saudoso e querido Clóvis Eduardo Pinto Ludovice, recebeu honrosa homenagem durante a cerimônia e participou desse momento tão especial de reconhecimento ao legado do patrono da educação de Franca e região. Na foto, ao lado do vereador Marcelo Tidy.
Luiza Helena
Carinho, admiração e boas energias marcaram a noite de 9 de outubro, quando Luiza Helena Trajano recebeu familiares e amigos próximos para comemorar mais um ano de vida. A celebração também reuniu importantes lideranças do Grupo Mulheres do Brasil, que fizeram questão de abraçar e homenagear essa mulher cuja atuação ultrapassa fronteiras e deixa marcas positivas na vida de tantas pessoas. Uma noite especial para celebrar não apenas a aniversariante, mas também sua história e seu legado.
Boteco da Lu
Com o tema “Boteco da Lu”, a comemoração foi marcada por descontração, comidas deliciosas, música de qualidade e muita alegria. A pista de dança permaneceu animada durante toda a noite, enquanto Luiza Helena Trajano recebia os convidados com o entusiasmo de sempre. Excelente anfitriã e festeira de carteirinha, Luizinha brindou a vida em grande estilo! Na foto, parte das integrantes do Grupo Mulheres do Brasil que prestigiaram a celebração.
Encontro especial
É sempre uma alegria reencontrar Lilian Leandro, diretora de Expansão do Grupo Mulheres do Brasil e cofundadora do Instituto Planejamento Familiar. Elegante, simpática e competente, ela é um dos grandes destaques do grupo e fez questão de estar presente para celebrar a vida de Luiza Helena Trajano. Em clique especial para a coluna, Lilian aparece ao lado do marido, Marcos Sousa, prestigiando essa noite de afeto e boas celebrações.
Sabores que prometem surpreender
O Buffet Empório, sob o comando de Elis e Serginho do Val, está nos preparativos finais para mais uma edição da Noite EP, no dia 23 de outubro, às 21h, no Villa Eventos. O cardápio, cuidadosamente elaborado pela chef Lia, promete conquistar os convidados. Estive por lá para uma degustação e confesso: está irresistível! Vem aí uma noite de celebração, requinte e alta gastronomia. Sucesso!
Doces tentações na Noite EP
As sobremesas prometem ser um capítulo à parte na celebração dos 51 anos da Noite EP! A Sorvetes Perfetto levará sua irresistível linha premium, enquanto o Ateliê de Sobremesas Nobre’s apresentará sabores especiais, como caramelo salgado e gorgonzola com frutas vermelhas, além de uma surpreendente novidade no modo de servir. Para completar, o delicioso Brigadeiro no Tacho, de Marina Paiva. Bom demais! Na foto, Eduardo Dalcin, diretor de marketing da Sorvetes Perfetto.
Abraço especial
Elson Boni, querido amigo e reconhecido como um verdadeiro comendador da cultura e da arte em Franca e região, celebrou aniversário no dia 3 de outubro. À frente da competente Boni Produções, conquista respeito e admiração por sua trajetória e atuação no meio cultural. Aqui fica meu abraço carinhoso, com votos de muita saúde, alegrias e sucesso! Boni já confirmou presença nos 51 anos de Noite EP, no próximo dia 23 de outubro.
Casa do Pãozinho
A Casa do Pãozinho de Nazaré promoveu, no domingo, 4 de outubro, uma manhã especial em comemoração ao Dia das Crianças. Brincadeiras, música, guloseimas e muito carinho fizeram parte da programação dedicada às crianças da comunidade de Miramontes. A iniciativa contou com o apoio de parceiros, voluntários e doadores, mostrando a força da união em torno de uma causa tão bonita.
Solidariedade
Sem fins lucrativos, a Casa desenvolve um importante trabalho social com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, atividades e apoio por meio de ações solidárias. Um trabalho que merece reconhecimento e que continua contando com a colaboração de todos que desejam fazer a diferença.
Parabéns, W. Veríssimo!
Abraços especiais ao artista plástico francano W. Veríssimo, reconhecido mundialmente por seu talento, que celebrou nova idade no dia 6 de outubro. Fica aqui o meu carinho e os votos de um novo ciclo repleto de saúde, inspiração e muitas realizações!
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