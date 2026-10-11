Com o tema “Boteco da Lu”, a comemoração foi marcada por descontração, comidas deliciosas, música de qualidade e muita alegria. A pista de dança permaneceu animada durante toda a noite, enquanto Luiza Helena Trajano recebia os convidados com o entusiasmo de sempre. Excelente anfitriã e festeira de carteirinha, Luizinha brindou a vida em grande estilo! Na foto, parte das integrantes do Grupo Mulheres do Brasil que prestigiaram a celebração.

Encontro especial

É sempre uma alegria reencontrar Lilian Leandro, diretora de Expansão do Grupo Mulheres do Brasil e cofundadora do Instituto Planejamento Familiar. Elegante, simpática e competente, ela é um dos grandes destaques do grupo e fez questão de estar presente para celebrar a vida de Luiza Helena Trajano. Em clique especial para a coluna, Lilian aparece ao lado do marido, Marcos Sousa, prestigiando essa noite de afeto e boas celebrações.