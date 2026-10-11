Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um colega de trabalho dentro de uma empresa às margens da Rodovia Anhanguera, no km 410, em Ituverava, na manhã deste sábado, 10. A vítima, de 30 anos, precisou ser entubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Um segundo trabalhador também ficou ferido ao tentar intervir na ocorrência.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o desentendimento teria começado na sexta-feira, 9, após o desaparecimento de uma ferramenta. Na manhã seguinte, o suspeito teria retornado ao local armado com uma faca e atacado o colega.
Trabalhadores tentaram conter o suspeito
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas e, ao chegarem à empresa, encontraram o suspeito sendo agredido por outros funcionários. Os policiais retiraram o homem da multidão e realizaram a contenção para evitar novas agressões.
Durante a intervenção, um trabalhador de 32 anos foi atingido na mão direita ao tentar separar a briga. Ele também recebeu atendimento médico na Santa Casa.
A vítima principal foi socorrida por uma ambulância da própria empresa. Conforme o registro policial, ela sofreu ferimentos nas costas, nos braços, na costela, no abdômen e no tórax. Após os primeiros atendimentos, precisou ser entubada e encaminhada à UTI.
Suspeito alegou legítima defesa
O homem de 33 anos também sofreu ferimentos durante a ocorrência e foi encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico, incluindo sutura, antes de ser levado ao Plantão Policial.
Em depoimento, ele admitiu ter utilizado a faca, mas alegou legítima defesa. Após ouvir os envolvidos e analisar os elementos reunidos, o delegado ratificou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal.
A faca utilizada no ataque foi apreendida e encaminhada para perícia. O local da ocorrência foi preservado para os trabalhos periciais, e o caso segue sob investigação.
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