Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um colega de trabalho dentro de uma empresa às margens da Rodovia Anhanguera, no km 410, em Ituverava, na manhã deste sábado, 10. A vítima, de 30 anos, precisou ser entubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Um segundo trabalhador também ficou ferido ao tentar intervir na ocorrência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o desentendimento teria começado na sexta-feira, 9, após o desaparecimento de uma ferramenta. Na manhã seguinte, o suspeito teria retornado ao local armado com uma faca e atacado o colega.

Trabalhadores tentaram conter o suspeito

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas e, ao chegarem à empresa, encontraram o suspeito sendo agredido por outros funcionários. Os policiais retiraram o homem da multidão e realizaram a contenção para evitar novas agressões.