Uma mulher ficou sem água após um carro atingir o muro de sua casa na madrugada de sexta-feira, 9, no cruzamento das ruas Prudente de Morais e João Feliciano, no bairro Cidade Nova, em Franca. Segundo relato da moradora, o motorista trafegava em alta velocidade e na contramão antes de atingir o imóvel. Após a colisão, ele teria deixado o local em um guincho, sem assumir os custos dos danos.
A moradora estava dentro da residência no momento do acidente, mas, por medo, decidiu não sair para verificar o que havia acontecido. Ninguém ficou ferido, segundo ela.
Com o impacto, o muro foi danificado e o cavalete de água destruído, comprometendo o abastecimento do imóvel. A casa também ficou exposta durante a madrugada por causa da abertura deixada na estrutura.
Moradora pagou pelo conserto do muro
Na manhã de sábado, 10, a moradora conseguiu contratar um profissional para reparar o muro. Segundo ela, o serviço foi pago com recursos próprios, incluindo os gastos com materiais e mão de obra.
Antes do conserto, tábuas foram utilizadas para cobrir o vão deixado pelo impacto. Apesar do reparo na estrutura, o problema no abastecimento de água continuava.
Em mensagens enviadas à reportagem na noite de sábado, a mulher afirmou que ainda estava sem água e dependia da ajuda de outras pessoas para tomar banho e conseguir água para beber.
Responsável não procurou a moradora
Até a noite de sábado, segundo a mulher, o motorista não havia aparecido para se responsabilizar pelos prejuízos ou sequer pedir desculpas pelo ocorrido.
A moradora procura identificar o responsável pelo acidente.
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