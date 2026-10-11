Uma mulher ficou sem água após um carro atingir o muro de sua casa na madrugada de sexta-feira, 9, no cruzamento das ruas Prudente de Morais e João Feliciano, no bairro Cidade Nova, em Franca. Segundo relato da moradora, o motorista trafegava em alta velocidade e na contramão antes de atingir o imóvel. Após a colisão, ele teria deixado o local em um guincho, sem assumir os custos dos danos.

A moradora estava dentro da residência no momento do acidente, mas, por medo, decidiu não sair para verificar o que havia acontecido. Ninguém ficou ferido, segundo ela.

Com o impacto, o muro foi danificado e o cavalete de água destruído, comprometendo o abastecimento do imóvel. A casa também ficou exposta durante a madrugada por causa da abertura deixada na estrutura.

Moradora pagou pelo conserto do muro