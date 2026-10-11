11 de outubro de 2026
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MONITORAMENTO

Mulher é flagrada trocando droga por dois guarda-chuvas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/GCM
Dinheiro e drogas apreendidas pela GCM
Dinheiro e drogas apreendidas pela GCM

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após ser abordada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na Praça Barão, na região central. A ação ocorreu durante patrulhamento, com apoio da Central de Monitoramento, que identificou indícios de envolvimento da suspeita com o tráfico no local. Porções de crack foram encontradas com ela.

Segundo o registro da ocorrência, a equipe formada pelos guardas civis Lima e Margareth avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita e solicitou apoio para a análise das imagens das câmeras de segurança. Após a verificação, os agentes receberam informações sobre o possível envolvimento da mulher com a venda de drogas.

Durante a apresentação da ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o namorado da suspeita, de 29 anos, compareceu para obter informações sobre ela. Ao verificar a pochete do homem para retirar o celular da namorada, a equipe também encontrou porções de crack.

Imagens mostram troca por guarda-chuvas

As imagens do monitoramento referentes ao dia da ocorrência mostram a mulher entregando uma substância a um indivíduo. Em troca, ela recebe dois guarda-chuvas, que teriam sido utilizados como forma de pagamento.

Também foram disponibilizadas imagens de dias anteriores para auxiliar nas investigações.

De acordo com as informações da ocorrência, o homem possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. Ambos são conhecidos nos meios policiais.

A mulher permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas. O namorado foi ouvido pela autoridade policial e liberado.

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