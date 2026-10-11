Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após ser abordada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na Praça Barão, na região central. A ação ocorreu durante patrulhamento, com apoio da Central de Monitoramento, que identificou indícios de envolvimento da suspeita com o tráfico no local. Porções de crack foram encontradas com ela.

Segundo o registro da ocorrência, a equipe formada pelos guardas civis Lima e Margareth avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita e solicitou apoio para a análise das imagens das câmeras de segurança. Após a verificação, os agentes receberam informações sobre o possível envolvimento da mulher com a venda de drogas.

Durante a apresentação da ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o namorado da suspeita, de 29 anos, compareceu para obter informações sobre ela. Ao verificar a pochete do homem para retirar o celular da namorada, a equipe também encontrou porções de crack.

Imagens mostram troca por guarda-chuvas