11 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 11, em Franca:

Nome: Maria das Graças Ribeiro 
Idade: Não informada 
Local do velório: Nova Franca, sala 1, Vip
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nelson Alves da Silva
Idade: Não informada 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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