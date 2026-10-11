Veja o obituário deste domingo, 11, em Franca:

Nome: Maria das Graças Ribeiro

Idade: Não informada

Local do velório: Nova Franca, sala 1, Vip

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nelson Alves da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h