Veja o obituário deste domingo, 11, em Franca:
Nome: Maria das Graças Ribeiro
Idade: Não informada
Local do velório: Nova Franca, sala 1, Vip
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Nelson Alves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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