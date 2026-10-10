O Franca Basquete foi derrotado pelo Mogi por 92 a 60 neste sábado, 10, em Mogi das Cruzes, e ficou em situação delicada na final do Campeonato Paulista. Após perder o primeiro confronto em Franca e o segundo fora de casa, a equipe francana volta à quadra na segunda-feira, 12, novamente em Mogi, em uma partida que pode definir o título para o time da casa em caso de nova vitória.

O confronto começou equilibrado, com as duas equipes apostando em um jogo ofensivo e de alto ritmo. O primeiro quarto terminou empatado em 21 a 21, mas o Mogi assumiu o controle da partida a partir do segundo período e construiu uma vantagem que só aumentou até o fim.

Mogi abre vantagem e domina a partida

Depois do equilíbrio inicial, o cenário mudou no segundo quarto. O Franca Basquete voltou menos concentrado, enquanto o Mogi intensificou o ritmo e aproveitou as transições rápidas para abrir 12 pontos de vantagem. O primeiro tempo terminou em 45 a 33 para os donos da casa.