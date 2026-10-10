O Franca Basquete foi derrotado pelo Mogi por 92 a 60 neste sábado, 10, em Mogi das Cruzes, e ficou em situação delicada na final do Campeonato Paulista. Após perder o primeiro confronto em Franca e o segundo fora de casa, a equipe francana volta à quadra na segunda-feira, 12, novamente em Mogi, em uma partida que pode definir o título para o time da casa em caso de nova vitória.
O confronto começou equilibrado, com as duas equipes apostando em um jogo ofensivo e de alto ritmo. O primeiro quarto terminou empatado em 21 a 21, mas o Mogi assumiu o controle da partida a partir do segundo período e construiu uma vantagem que só aumentou até o fim.
Mogi abre vantagem e domina a partida
Depois do equilíbrio inicial, o cenário mudou no segundo quarto. O Franca Basquete voltou menos concentrado, enquanto o Mogi intensificou o ritmo e aproveitou as transições rápidas para abrir 12 pontos de vantagem. O primeiro tempo terminou em 45 a 33 para os donos da casa.
Daniel Von Raidin foi um dos principais nomes do Mogi na etapa inicial, com 14 pontos. Pelo Franca, Rafa Mineiro e Andrezão marcaram nove pontos cada.
No intervalo, Rafa Mineiro apontou problemas na seleção dos arremessos e pediu mais paciência nas jogadas ofensivas.
“Eu acho que isso também é porque nós não estamos selecionando muito bem ofensivamente as bolas de arremesso. Se a gente trabalha um pouco melhor no ataque, com um pouco mais de paciência, e chuta umas bolas um pouco mais do que a gente tem combinado, com certeza aqui vai ter um equilíbrio defensivo maior”, afirmou.
“Agora é voltar pensando somente na defesa, e o ataque vai fluir naturalmente”, completou.
Franca não consegue reagir no segundo tempo
A expectativa de recuperação não se confirmou após o intervalo. O Mogi manteve a intensidade, com transições rápidas e aproveitamento nos arremessos de três pontos. O Franca apresentou melhora em relação ao segundo quarto, mas não conseguiu conter o ataque adversário.
A equipe da casa venceu o terceiro período por 30 a 18 e levou a vantagem para 24 pontos antes dos dez minutos finais. No último quarto, o Mogi administrou o resultado e ampliou a diferença para 32 pontos, fechando o jogo em 92 a 60.
Daniel Von Raidin terminou como cestinha da partida, com 22 pontos, e foi decisivo nos arremessos de três. Felipe Ruivo também se destacou pelo Mogi, com 16 pontos.
Pelo Franca, Andrezão foi o principal pontuador, com 12 pontos. Ele foi o único jogador da equipe a ultrapassar a marca dos dez pontos no confronto.
Após a partida, o jogador reconheceu a qualidade ofensiva do adversário e destacou a necessidade de reação para o próximo compromisso.
“O Mogi tem muita qualidade ofensiva e a gente tem que melhorar se a gente quiser buscar essa vitória. Playoffs é assim mesmo: ganhar de um ou ganhar de dois é a mesma coisa. Agora a gente tem que melhorar a cabeça para segunda-feira”, declarou Andrezão.
Franca joga a sobrevivência na final
Com duas derrotas nos dois primeiros jogos da série decisiva do Campeonato Paulista, o Franca Basquete precisa vencer o próximo confronto para evitar que o Mogi conquiste o título. A terceira partida será disputada na segunda-feira, 12, novamente em Mogi das Cruzes.
Uma nova vitória do Mogi garante o título estadual à equipe da casa. Para continuar na disputa, o Franca terá de corrigir os problemas defensivos e recuperar a eficiência ofensiva diante de um adversário que dominou os últimos períodos deste sábado.
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