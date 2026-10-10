10 de outubro de 2026
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URGENTE

Colisão frontal mata jovem de 19 anos neste sábado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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reprodução/whatsApp GCN
Rafael Luvizotom, morador de Ibiraci foi vítima de uma grave acidente
Rafael Luvizotom, morador de Ibiraci foi vítima de uma grave acidente

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado, 10, matou um jovem de 19 anos na rodovia que liga Ibiraci (MG) ao distrito de Lage.

A vítima foi identificada como Rafael Luvizotom, morador de Ibiraci.

Segundo as informações da polícia, Rafael conduzia uma moto Honda Hornet, de cor rosa, quando, por motivos ainda a serem apurados, bateu de frente com uma Chevrolet Montana que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, o jovem sofreu múltiplos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

Amigos lamentam 

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Rafael e publicaram mensagens de despedida.

“Descanse em paz, meu irmão. Vai fazer muita falta”, escreveu Gustavo Boaretto.

“Cuida de nós aí de cima, irmão. Faleceu fazendo o que mais gostava”, publicou José Henrique.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.

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