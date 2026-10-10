Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado, 10, matou um jovem de 19 anos na rodovia que liga Ibiraci (MG) ao distrito de Lage.
A vítima foi identificada como Rafael Luvizotom, morador de Ibiraci.
Segundo as informações da polícia, Rafael conduzia uma moto Honda Hornet, de cor rosa, quando, por motivos ainda a serem apurados, bateu de frente com uma Chevrolet Montana que seguia no sentido contrário.
Com a força do impacto, o jovem sofreu múltiplos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias da colisão serão apuradas.
Amigos lamentam
Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Rafael e publicaram mensagens de despedida.
“Descanse em paz, meu irmão. Vai fazer muita falta”, escreveu Gustavo Boaretto.
“Cuida de nós aí de cima, irmão. Faleceu fazendo o que mais gostava”, publicou José Henrique.
Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.
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