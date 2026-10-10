Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado, 10, matou um jovem de 19 anos na rodovia que liga Ibiraci (MG) ao distrito de Lage.

A vítima foi identificada como Rafael Luvizotom, morador de Ibiraci.

Segundo as informações da polícia, Rafael conduzia uma moto Honda Hornet, de cor rosa, quando, por motivos ainda a serem apurados, bateu de frente com uma Chevrolet Montana que seguia no sentido contrário.