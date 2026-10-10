O Franca Basquete informou na tarde deste sábado, 10, que não poderá transmitir os próximos jogos das finais do Campeonato Paulista em seu canal oficial, após uma determinação da Federação Paulista de Basketball (FPB). Em comunicado, o clube lamentou a decisão e afirmou que a mudança impede a continuidade das transmissões no formato habitual, com a equipe responsável pelas exibições.
Segundo o Franca Basquete, o canal transmite partidas desde 2022. Nesta edição do Campeonato Paulista, foram exibidos todos os jogos da equipe em casa na fase de classificação, além de todas as partidas do time nos playoffs.
O clube destacou que as transmissões deram visibilidade à competição e afirmou que, conforme previsto no regulamento, investe para receber da Federação o sinal com as imagens oficiais dos jogos.
Mudança ocorreu durante as finais
De acordo com o comunicado, a alteração foi comunicada com as finais já em andamento. O Franca Basquete afirma que a mudança nas condições das transmissões inviabiliza a continuidade das exibições no formato adotado até então e com a equipe do canal oficial.
“Lamentamos profundamente a decisão da Federação Paulista de Basketball nesta questão”, declarou o clube.
Apesar da mudança, o Franca Basquete afirmou que seguirá concentrado na equipe e na disputa pelo título estadual.
O Franca Basquete busca a reação no playoff da final do Campeonato Paulista 2026 contra o Mogi, neste sábado, às 19h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A série melhor de cinco partidas está 1 a 0 para o time mogiano, que venceu o primeiro confronto da final em Franca.
Onde assistir aos jogos
Com a interrupção das transmissões no canal próprio, os torcedores poderão acompanhar as partidas restantes das finais pelos seguintes canais:
- Televisão fechada: BandSports;
- YouTube: canais oficiais da Federação Paulista de Basquete (TV FPB).
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