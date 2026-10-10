O Franca Basquete informou na tarde deste sábado, 10, que não poderá transmitir os próximos jogos das finais do Campeonato Paulista em seu canal oficial, após uma determinação da Federação Paulista de Basketball (FPB). Em comunicado, o clube lamentou a decisão e afirmou que a mudança impede a continuidade das transmissões no formato habitual, com a equipe responsável pelas exibições.

Segundo o Franca Basquete, o canal transmite partidas desde 2022. Nesta edição do Campeonato Paulista, foram exibidos todos os jogos da equipe em casa na fase de classificação, além de todas as partidas do time nos playoffs.

O clube destacou que as transmissões deram visibilidade à competição e afirmou que, conforme previsto no regulamento, investe para receber da Federação o sinal com as imagens oficiais dos jogos.