Gabriela Siqueira Melo, de 19 anos, moradora de Patrocínio Paulista, morreu na manhã deste sábado, 10, após um acidente na rodovia que liga Itirapuã a São Tomás de Aquino. O carro em que ela estava saiu da pista e capotou em um trecho de curva.
Gabriela era colaboradora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Patrocínio Paulista. A morte da jovem provocou manifestações de pesar da Prefeitura e da instituição, que lamentaram a perda e prestaram solidariedade aos familiares e amigos.
Gabriela estava acompanhada de seu namorado e seguia no sentido São Tomás de Aquino quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou.
As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de São Tomás de Aquino. Gabriela não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem que estava como passageiro sofreu ferimentos e segue em estado grave.
Prefeitura e Apae lamentam morte
Em nota de pesar, a Prefeitura de Patrocínio Paulista destacou a atuação de Gabriela na Apae e sua contribuição para a educação do município.
“A Prefeitura de Patrocínio Paulista manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Gabriela Siqueira Melo, colaboradora da APAE e que exercia um papel muito importante na educação de nossa cidade”, informou a administração municipal.
A nota também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem, desejando força e conforto para enfrentar a perda.
A Apae de Patrocínio Paulista também publicou uma nota de falecimento. A instituição destacou as lembranças deixadas pela colaboradora e o carinho compartilhado durante sua trajetória.
“Hoje nos despedimos, com o coração apertado, de Gabriela Siqueira Melo, colaboradora da APAE. Ficam as lembranças, o carinho e tudo o que foi vivido ao lado dela”, publicou a entidade, que também se solidarizou com familiares e amigos.
Investigação e velório
O local do acidente passou por perícia, e as causas serão investigadas.
O velório está previsto para este domingo, 11, das 8h às 16h, no Velório Municipal de Patrocínio Paulista.
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