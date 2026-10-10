Gabriela Siqueira Melo, de 19 anos, moradora de Patrocínio Paulista, morreu na manhã deste sábado, 10, após um acidente na rodovia que liga Itirapuã a São Tomás de Aquino. O carro em que ela estava saiu da pista e capotou em um trecho de curva.

Gabriela era colaboradora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Patrocínio Paulista. A morte da jovem provocou manifestações de pesar da Prefeitura e da instituição, que lamentaram a perda e prestaram solidariedade aos familiares e amigos.

Gabriela estava acompanhada de seu namorado e seguia no sentido São Tomás de Aquino quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou.