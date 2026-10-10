Um motorista de 77 anos perdeu o controle da direção, atingiu um carro estacionado e capotou na Rua Waldemar César Caleiro, no Jardim Aeroporto I, região Sul de Franca. O acidente ocorreu no final da manhã deste sábado, 10. O idoso não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com as informações, o motorista seguia pela via quando perdeu o controle do veículo e bateu em um carro que estava estacionado em frente a uma residência. Com o impacto, o automóvel capotou e ficou com as quatro rodas para cima.
O idoso estava sozinho no carro e conseguiu sair antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ele não sofreu ferimentos.
O proprietário do veículo atingido não estava no local no momento da colisão. O filho dele estava nos fundos do imóvel quando ouviu o barulho e foi verificar o que havia acontecido.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para atender à ocorrência. Os militares desviraram o veículo, jogaram serragem na via por causa de um vazamento de óleo e desconectaram a bateria para evitar possíveis curtos-circuitos.
Irregularidades
O motorista informou aos policiais que não possuía CNH. Ele deve responder pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Além disso, o carro que capotou estava com a documentação atrasada e foi recolhido ao pátio municipal.
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