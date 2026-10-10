Um motorista de 77 anos perdeu o controle da direção, atingiu um carro estacionado e capotou na Rua Waldemar César Caleiro, no Jardim Aeroporto I, região Sul de Franca. O acidente ocorreu no final da manhã deste sábado, 10. O idoso não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com as informações, o motorista seguia pela via quando perdeu o controle do veículo e bateu em um carro que estava estacionado em frente a uma residência. Com o impacto, o automóvel capotou e ficou com as quatro rodas para cima.

O idoso estava sozinho no carro e conseguiu sair antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ele não sofreu ferimentos.