Uma carreta carregada com ração para frangos tombou na madrugada deste sábado, 10, no km 345 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira, na região de Franca. O motorista sofreu ferimentos leves.
Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão Scania seguia no sentido norte, quando o pneu dianteiro esquerdo do cavalo mecânico estourou.
Com isso, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e a carreta tombou. Parte da carga de ração ficou derramada no local.
Por volta das 4h, o proprietário do caminhão e da carga chegou ao local e acionou recursos particulares para realizar o transbordo da mercadoria. A previsão era de que os trabalhos começassem durante a manhã.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.