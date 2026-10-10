Uma carreta carregada com ração para frangos tombou na madrugada deste sábado, 10, no km 345 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira, na região de Franca. O motorista sofreu ferimentos leves.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão Scania seguia no sentido norte, quando o pneu dianteiro esquerdo do cavalo mecânico estourou.

Com isso, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e a carreta tombou. Parte da carga de ração ficou derramada no local.