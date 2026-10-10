Dois homens invadiram uma residência e furtaram uma televisão na noite de quinta-feira, 8, na rua Gabriela Lima de Freitas, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, na zona Oeste de Franca.
Após o furto, os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança carregando o aparelho nos ombros enquanto caminhavam pela rua. A ação chamou a atenção pela maneira como a dupla transportava o objeto.
Até o momento, os envolvidos não foram identificados. A suspeita é de que a televisão tenha sido levada para ser trocada por drogas, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.
Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.
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