10 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO OESTE

Dupla invade casa e furta TV carregada nos ombros em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Suspeitos fogem levando TV furtada de residência
Suspeitos fogem levando TV furtada de residência

Dois homens invadiram uma residência e furtaram uma televisão na noite de quinta-feira, 8, na rua Gabriela Lima de Freitas, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, na zona Oeste de Franca.

Após o furto, os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança carregando o aparelho nos ombros enquanto caminhavam pela rua. A ação chamou a atenção pela maneira como a dupla transportava o objeto.

Até o momento, os envolvidos não foram identificados. A suspeita é de que a televisão tenha sido levada para ser trocada por drogas, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários