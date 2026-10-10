10 de outubro de 2026
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INSEGURANÇA

Trio armado tenta assaltar farmácia, mas desiste em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras flagraram ação de criminosos que desistiram do crime
Câmeras flagraram ação de criminosos que desistiram do crime

Uma farmácia localizada no Jardim Redentor, na região Norte de Franca, foi alvo de uma tentativa de assalto por volta das 21h30. Três suspeitos participaram da ação, mas deixaram o estabelecimento sem levar dinheiro.

O caso ocorreu na noite da última quarta-feira, 7, mas as imagens foram tornadas públicas somente agora.

Imagens das câmeras de segurança mostram que o grupo passou em frente à farmácia antes de retornar ao local. Na segunda vez, um dos criminosos, armado, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa, apontando a arma para a atendente.

Apesar da ameaça, os suspeitos desistiram da ação e fugiram. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens devem ajudar a identificar os envolvidos.

Até o momento, ninguém foi preso.

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