Uma farmácia localizada no Jardim Redentor, na região Norte de Franca, foi alvo de uma tentativa de assalto por volta das 21h30. Três suspeitos participaram da ação, mas deixaram o estabelecimento sem levar dinheiro.

O caso ocorreu na noite da última quarta-feira, 7, mas as imagens foram tornadas públicas somente agora.

Imagens das câmeras de segurança mostram que o grupo passou em frente à farmácia antes de retornar ao local. Na segunda vez, um dos criminosos, armado, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa, apontando a arma para a atendente.