A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza neste domingo, 11, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural, com percurso de aproximadamente 30 quilômetros pela Trilha da Figueira. A participação é gratuita e aberta ao público, com concentração e saída às 7h15, no Parque de Exposições Fernando Costa.

Organizada em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, a atividade terá nível de dificuldade intermediário e incluirá trechos de estrada e trilha. O trajeto começa no parque e segue pela estrada que liga Franca a Restinga até a Trilha da Figueira.

Para participar, é necessário levar bicicleta, utilizar equipamentos de proteção e ter água para hidratação durante o percurso.

Programação continua ao longo do mês