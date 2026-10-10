10 de outubro de 2026
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Passeio ciclístico percorre trilha rural de Franca neste domingo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Edição passada do Passeio Ciclístico Rural
Edição passada do Passeio Ciclístico Rural

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza neste domingo, 11, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural, com percurso de aproximadamente 30 quilômetros pela Trilha da Figueira. A participação é gratuita e aberta ao público, com concentração e saída às 7h15, no Parque de Exposições Fernando Costa.

Organizada em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, a atividade terá nível de dificuldade intermediário e incluirá trechos de estrada e trilha. O trajeto começa no parque e segue pela estrada que liga Franca a Restinga até a Trilha da Figueira.

Para participar, é necessário levar bicicleta, utilizar equipamentos de proteção e ter água para hidratação durante o percurso.

Programação continua ao longo do mês

A programação de atividades ao ar livre prevê outros quatro passeios neste mês, entre opções rurais e urbanas. As atividades serão realizadas aos domingos pela manhã e às quintas-feiras à noite.

O calendário será encerrado no dia 25, com uma Caminhada Rural pela Trilha dos Eucaliptos.

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