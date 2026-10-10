10 de outubro de 2026
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Franca altera sentido de circulação de duas ruas neste sábado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Trecho onde a Prefeitura mudou o sentido das ruas em Franca
Trecho onde a Prefeitura mudou o sentido das ruas em Franca

O sentido de circulação de trechos de duas ruas da Vila Industrial, em Franca, será alterado a partir deste sábado, 10. As mudanças, divulgadas pela Secretaria de Segurança em edital publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 9, abrangem as ruas Antônio de Pádua Faria e Dionísio Facioli.

Na rua Antônio de Pádua Faria, a alteração ocorrerá no trecho entre as ruas João Quirino de Souza e Dionísio Facioli. Com a mudança, os veículos deverão trafegar da rua João Quirino de Souza em direção à rua Dionísio Facioli.

Já na rua Dionísio Facioli, o sentido de circulação será alterado no trecho entre a rua Dr. Antônio de Pádua Faria e a rua Arthur Marangoni. Os motoristas deverão seguir da rua Dr. Antônio de Pádua Faria em direção à rua Arthur Marangoni.

Objetivo é melhorar a circulação

Segundo a Secretaria de Segurança, as alterações foram definidas após estudos e fazem parte de medidas de readequação do trânsito, com o objetivo de melhorar as condições de circulação e a segurança viária.

Motoristas que utilizam os trechos devem ficar atentos à nova sinalização e aos sentidos de circulação a partir deste sábado.

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