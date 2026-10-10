Veja o obituário deste sábado, 10, em Franca:
Nome: Maria Aparecida Facho
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 9h
Nome: Isolina Bolleli Derminio
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Daisy Cristina Madeia
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente - Sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
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