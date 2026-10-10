Veja o obituário deste sábado, 10, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Facho

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal Patrocínio Paulista

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 9h

Nome: Isolina Bolleli Derminio

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente - Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h