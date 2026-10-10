Franca terá um fim de semana de calor, com temperaturas que podem chegar a 34°C neste sábado, 10, e previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir de domingo, 11, segundo a Climatempo. A instabilidade deve continuar no início da próxima semana, com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Neste sábado, a previsão indica sol com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade durante a noite. Os termômetros devem variar entre 20°C e 34°C, sem previsão de chuva.

Chuva pode chegar no domingo

No domingo, 11, a temperatura deve ficar entre 22°C e 32°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas à tarde e à noite. O volume estimado é de 2,1 milímetros, com 59% de probabilidade de chuva.