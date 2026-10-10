10 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREVISÃO DO TEMPO

Calor de 34°C e chuva marcam fim de semana em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na manhã desde sábado na zona Oeste de Franca
Céu visto na manhã desde sábado na zona Oeste de Franca

Franca terá um fim de semana de calor, com temperaturas que podem chegar a 34°C neste sábado, 10, e previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir de domingo, 11, segundo a Climatempo. A instabilidade deve continuar no início da próxima semana, com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Neste sábado, a previsão indica sol com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade durante a noite. Os termômetros devem variar entre 20°C e 34°C, sem previsão de chuva.

Chuva pode chegar no domingo

No domingo, 11, a temperatura deve ficar entre 22°C e 32°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas à tarde e à noite. O volume estimado é de 2,1 milímetros, com 59% de probabilidade de chuva.

Na segunda-feira, 12, o cenário deve ser semelhante, com mínima de 21°C e máxima de 28°C. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite, com volume estimado de 1,6 milímetro e 51% de chance de precipitação.

Previsão para o início da semana

Na terça-feira, 13, os termômetros podem chegar a 33°C, com mínima de 20°C. A previsão indica sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. O volume estimado é de 3,3 milímetros, com 62% de probabilidade de chuva.

Já na quarta-feira, 14, a temperatura deve variar entre 21°C e 31°C. Segundo o Climatempo, há previsão de pancadas de chuva pela manhã e à noite, com volume estimado de 2 milímetros e 72% de chance de precipitação.

A previsão também indica rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h na quarta-feira.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários