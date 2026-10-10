Franca terá um fim de semana de calor, com temperaturas que podem chegar a 34°C neste sábado, 10, e previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir de domingo, 11, segundo a Climatempo. A instabilidade deve continuar no início da próxima semana, com possibilidade de chuva à tarde e à noite.
Neste sábado, a previsão indica sol com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade durante a noite. Os termômetros devem variar entre 20°C e 34°C, sem previsão de chuva.
Chuva pode chegar no domingo
No domingo, 11, a temperatura deve ficar entre 22°C e 32°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas à tarde e à noite. O volume estimado é de 2,1 milímetros, com 59% de probabilidade de chuva.
Na segunda-feira, 12, o cenário deve ser semelhante, com mínima de 21°C e máxima de 28°C. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite, com volume estimado de 1,6 milímetro e 51% de chance de precipitação.
Previsão para o início da semana
Na terça-feira, 13, os termômetros podem chegar a 33°C, com mínima de 20°C. A previsão indica sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. O volume estimado é de 3,3 milímetros, com 62% de probabilidade de chuva.
Já na quarta-feira, 14, a temperatura deve variar entre 21°C e 31°C. Segundo o Climatempo, há previsão de pancadas de chuva pela manhã e à noite, com volume estimado de 2 milímetros e 72% de chance de precipitação.
A previsão também indica rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h na quarta-feira.
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