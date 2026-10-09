O corpo de Marciel Vitor, de 51 anos, desaparecido desde a última terça-feira, 6, foi encontrado na noite desta sexta-feira, 9, em uma fazenda de café no km 42 da rodovia Fábio Talarico, sentido Franca a São José da Bela Vista. O local fica próximo à clínica de reabilitação onde ele estava internado.

Trabalhadores que pulverizavam uma plantação de café localizaram o corpo nos fundos da propriedade, às margens da rodovia.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área.