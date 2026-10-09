09 de outubro de 2026
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Corpo de desaparecido é encontrado em fazenda de café em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Região onde o corpo foi encontrado; vítima Marciel Vitor, de 51 anos
Região onde o corpo foi encontrado; vítima Marciel Vitor, de 51 anos

O corpo de Marciel Vitor, de 51 anos, desaparecido desde a última terça-feira, 6, foi encontrado na noite desta sexta-feira, 9, em uma fazenda de café no km 42 da rodovia Fábio Talarico, sentido Franca a São José da Bela Vista. O local fica próximo à clínica de reabilitação onde ele estava internado.

Trabalhadores que pulverizavam uma plantação de café localizaram o corpo nos fundos da propriedade, às margens da rodovia.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área.

Familiares compareceram à fazenda e reconheceram o corpo. Em seguida, ele foi removido por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

A Polícia Civil esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias da morte serão investigadas.

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