O corpo de Marciel Vitor, de 51 anos, desaparecido desde a última terça-feira, 6, foi encontrado na noite desta sexta-feira, 9, em uma fazenda de café no km 42 da rodovia Fábio Talarico, sentido Franca a São José da Bela Vista. O local fica próximo à clínica de reabilitação onde ele estava internado.
Trabalhadores que pulverizavam uma plantação de café localizaram o corpo nos fundos da propriedade, às margens da rodovia.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área.
Familiares compareceram à fazenda e reconheceram o corpo. Em seguida, ele foi removido por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
A Polícia Civil esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias da morte serão investigadas.
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