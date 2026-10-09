Ricardo Malta Barbosa, de 56 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 8, na Santa Casa de Franca, após se envolver em um acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma bicicleta. Ele estava internado em estado grave desde a última sexta-feira, 2.
O acidente ocorreu na avenida Ministro Rui Barbosa, no bairro Santa Efigênia, quando a motocicleta pilotada por Ricardo bateu na traseira de uma bicicleta.
Ricardo usava capacete aberto e sofreu ferimentos no rosto e traumatismo craniano. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou socorro e o encaminhou à Santa Casa em estado grave. Ele teria chegado desorientado e não se lembrava do acidente.
O ciclista sofreu escoriações e contusões. Ele foi levado por familiares a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Velório e sepultamento
O velório de Ricardo será realizado neste sábado, 10, a partir das 7h, nas salas 2 e 3 do Memorial Nova Franca. O sepultamento está marcado para as 10h, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
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