A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 9, o quinto investigado pelo assassinato de um homem de 43 anos e pela tentativa de homicídio contra o filho dele, de 24 anos, em um bar no bairro Los Angeles, em Barretos. O crime ocorreu em 2 de agosto. Com a nova prisão, a investigação foi concluída e os cinco suspeitos foram indiciados.
O homem, de 38 anos, foi localizado no bairro Santa Cecília e teve a prisão preventiva cumprida durante uma operação de equipes especializadas da Polícia Civil.
Na mesma decisão judicial, as prisões temporárias dos outros quatro investigados, detidos desde agosto, foram convertidas em preventivas. Segundo a polícia, os cinco envolvidos são da mesma família.
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Discussão em bar terminou em morte
De acordo com as investigações, o conflito começou quando um frequentador do bar chamou a atenção de um motorista que havia fechado o vidro do carro sobre o rosto de uma criança no banco traseiro.
O motorista desceu do veículo e passou a agredir o homem. Em seguida, parentes dele, que estavam em imóveis vizinhos, se juntaram às agressões.
O grupo também atacou as pessoas que acompanhavam o frequentador. O filho dele, de 24 anos, foi esfaqueado pelas costas. O pai tentou protegê-lo, mas também foi atingido pelas costas e morreu no local, apesar do atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A vítima mais jovem levou sete facadas, precisou receber transfusão de sangue e sofreu ferimentos graves. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.
Cinco investigados foram indiciados
Com a conclusão do inquérito, os cinco investigados foram indiciados por homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado.
Segundo a Polícia Civil, as qualificadoras apontadas são motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. A investigação concluiu que todos contribuíram para a prática dos crimes.
O inquérito foi relatado e encaminhado à Justiça. Os cinco investigados permanecem presos à disposição do Poder Judiciário.
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