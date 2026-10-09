A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 9, o quinto investigado pelo assassinato de um homem de 43 anos e pela tentativa de homicídio contra o filho dele, de 24 anos, em um bar no bairro Los Angeles, em Barretos. O crime ocorreu em 2 de agosto. Com a nova prisão, a investigação foi concluída e os cinco suspeitos foram indiciados.

O homem, de 38 anos, foi localizado no bairro Santa Cecília e teve a prisão preventiva cumprida durante uma operação de equipes especializadas da Polícia Civil.

Na mesma decisão judicial, as prisões temporárias dos outros quatro investigados, detidos desde agosto, foram convertidas em preventivas. Segundo a polícia, os cinco envolvidos são da mesma família.