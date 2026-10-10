O Franca Basquete busca a reação no playoff da final do Campeonato Paulista 2026 contra o Mogi, neste sábado, às 19h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A série melhor de cinco partidas está 1 a 0 para o time mogiano, que venceu o primeiro confronto da final em Franca.
A vitória do Mogi em Franca foi construída com um placar considerado alto pela equipe francana, que deverá apresentar uma marcação mais forte na casa do adversário para tentar empatar a série. Outra missão do time é parar Georginho, que na primeira partida do playoff anotou 31 pontos na vitória por 86 a 82, no Pedrocão.
Jogadores e o técnico Helinho Garcia disseram que o time precisa corrigir os erros e melhorar o setor defensivo para a sequência do playoff. "Acredito que dentro daquilo que a gente visualizou tem alguns ajustes que têm que ser feitos, principalmente defensivos, para que possamos, a partir desses ajustes, ter a posse de bola, um pouco mais de tranquilidade para usarmos nossos contra-ataques, ditar um pouco mais o ritmo de jogo e, obviamente, ter um volume maior do que a gente teve e buscar a vitória", disse Helinho.
A equipe do Franca viajou completa em relação à que vem jogando, apenas o pivô Lucas Siewert segue se recuperando de uma cirurgia no pé.
Após a partida deste sábado, o Franca Basquete permanece em Mogi das Cruzes para o terceiro confronto da série, nesta segunda-feira, 12, às 16h, novamente no Hugo Ramos. Caso necessário, os jogos 4 e 5 serão em Franca, na próxima quinta-feira, 15, e sexta-feira, 16, ambos às 20h.
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