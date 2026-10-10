O Franca Basquete busca a reação no playoff da final do Campeonato Paulista 2026 contra o Mogi, neste sábado, às 19h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A série melhor de cinco partidas está 1 a 0 para o time mogiano, que venceu o primeiro confronto da final em Franca.

A vitória do Mogi em Franca foi construída com um placar considerado alto pela equipe francana, que deverá apresentar uma marcação mais forte na casa do adversário para tentar empatar a série. Outra missão do time é parar Georginho, que na primeira partida do playoff anotou 31 pontos na vitória por 86 a 82, no Pedrocão.

Jogadores e o técnico Helinho Garcia disseram que o time precisa corrigir os erros e melhorar o setor defensivo para a sequência do playoff. "Acredito que dentro daquilo que a gente visualizou tem alguns ajustes que têm que ser feitos, principalmente defensivos, para que possamos, a partir desses ajustes, ter a posse de bola, um pouco mais de tranquilidade para usarmos nossos contra-ataques, ditar um pouco mais o ritmo de jogo e, obviamente, ter um volume maior do que a gente teve e buscar a vitória", disse Helinho.