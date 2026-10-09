Um vulto escuro que atravessou o céu durante uma tempestade intrigou um morador de Franca. O registro foi feito às 18h46 desta quinta-feira, 8, no bairro Parque São Jorge, enquanto ele filmava o fenômeno meteorológico ao lado do pai. Segundo o autor do vídeo, a imagem mostra algo que não parecia ser um pássaro nem um avião.

Intrigado com o flagrante, o morador compartilhou as imagens com a equipe do Portal GCN/Sampi e levantou a possibilidade de se tratar de um objeto voador não identificado (Ovni). Ele, porém, não soube dizer o que aparece na gravação.

Especialista analisa o vídeo

O Portal GCN/Sampi consultou o piloto de aeronaves leves e especialista em aviação Túlio Negrinho. Após analisar o registro, ele afirmou que não há elementos suficientes para identificar o vulto.