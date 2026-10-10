O feriado prolongado de Dia das Crianças terá opções para quem pretende aproveitar Franca sem sair da cidade. Entre esta sexta-feira (9) e segunda-feira (12), a programação inclui cinema gratuito, brincadeiras ao ar livre, oficinas, espetáculos infantis, música e eventos que movimentam diferentes regiões do município.
A agenda passa pela Praça Nossa Senhora da Conceição, pelo Franca Shopping e pelo Sesc Franca, além de incluir a primeira Feira de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Franca e a tradicional Festa da Padroeira da Capelinha (FESTAP). Há atrações gratuitas e atividades que exigem inscrição prévia.
Cinema e brincadeiras abrem a programação
A programação começa nesta sexta-feira, 9, no Leporace, com uma sessão especial do Cine Cultural ACIF. A partir das 17h30, o público poderá participar de atividades recreativas em parceria com a Associação Pró Basquete. Às 19h, está prevista a exibição de “Toy Story 5”.
A entrada é gratuita, assim como a distribuição de pipoca doce, pipoca salgada e algodão-doce.
Serviço
- Quando: sexta-feira, 9, atividades às 17h30 e filme às 19h
- Onde: Leporace
- Quanto: entrada gratuita
Praça Central terá manhã de diversão
No sábado, 10, a Praça Nossa Senhora da Conceição será ponto de encontro para famílias com crianças. Das 9h às 12h, a ACIF e a Prefeitura de Franca promovem uma manhã de atividades gratuitas no Centro.
A programação reúne brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, personagens de bexiga, música, recreação, brincadeiras e aulão de dança. Também haverá orientação financeira, pipoca e algodão-doce.
A ação conta ainda com empresas e instituições parceiras e com o projeto Música em Todos os Cantos, da Prefeitura.
Serviço
- Quando: sábado, 10, das 9h às 12h
- Onde: Praça Nossa Senhora da Conceição, Centro
- Quanto: gratuito
Sesc terá espetáculos, oficinas e troca de brinquedos
No Sesc Franca, a programação se estende até segunda-feira, 12, com atividades do projeto Brincâncias: crianças criam mundos. A agenda reúne oficinas, vivências, jogos, contação de histórias, intervenções artísticas, música e espetáculos para diferentes idades.
Entre as opções estão oficinas de marcenaria e estamparia de camisetas. Na segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a Feira de Troca de Brinquedos será realizada das 14h às 17h30.
A programação musical também terá espaço. Às 16h, o Grupo Futura apresenta o espetáculo Pé Grande. Uma hora depois, às 17h, a Filarmônica de Pasárgada sobe ao palco com Música Infantil para Crianças Malcriadas, com participação especial de Hugo Possolo.
A agenda desta sexta-feira, 9, inclui ainda a exibição dos documentários Lendo o Mundo, às 10h, e Rompendo Rochas, às 14h, dentro da Itinerância da Mostra Ecofalante 2026. Às 19h30, será realizada a Roda Sesc de Diversidade, com Bárbara Carine.
Serviço
- Quando: de sexta-feira, 9, a segunda-feira, 12.
- Onde: Sesc Franca
- Quanto: há atividades gratuitas; algumas exigem senha ou inscrição
- Programação completa: https://www.sescsp.org.br/editorial/brincancias-criancas-criam-mundos/
Feira valoriza negócios de mulheres
O sábado, 10, também será marcado pela primeira Feira de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Franca. O evento reúne negócios locais comandados por mulheres e oferece ao público produtos de gastronomia, moda, beleza, artesanato, decoração e utilidades.
A programação inclui sorteios e atrações especiais. A entrada é aberta ao público, com pedido de doação de 1 kg de alimento não perecível.
Serviço
- Quando: sábado, 10, das 14h às 20h
- Onde: Arena Imprensa, Rua Adibe Augusto Salomão, 1825, bairro Santo Agostinho
- Quanto: entrada aberta ao público, com pedido de doação de alimento
FESTAP mantém tradição até segunda-feira
Para quem busca música e programação religiosa, a 36ª Festa da Padroeira da Capelinha (FESTAP) segue até segunda-feira, 12, com atrações musicais e momentos de confraternização.
Nesta sexta-feira, 9, a apresentação será de Nó na Gota. No sábado, 10, o palco recebe Rafael Pagnan, Nixon e Rafa Lemos. No domingo, 11, será a vez de Yago e Miguel, Dani Borges Voz e Violão e Eduardo Ribeiro.
Serviço
- Quando: de 9 a 12 de outubro
- Onde: Igreja Capelinha, em Franca
- Programação musical: sexta-feira, sábado e domingo
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