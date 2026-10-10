O feriado prolongado de Dia das Crianças terá opções para quem pretende aproveitar Franca sem sair da cidade. Entre esta sexta-feira (9) e segunda-feira (12), a programação inclui cinema gratuito, brincadeiras ao ar livre, oficinas, espetáculos infantis, música e eventos que movimentam diferentes regiões do município.

A agenda passa pela Praça Nossa Senhora da Conceição, pelo Franca Shopping e pelo Sesc Franca, além de incluir a primeira Feira de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Franca e a tradicional Festa da Padroeira da Capelinha (FESTAP). Há atrações gratuitas e atividades que exigem inscrição prévia.

Cinema e brincadeiras abrem a programação

A programação começa nesta sexta-feira, 9, no Leporace, com uma sessão especial do Cine Cultural ACIF. A partir das 17h30, o público poderá participar de atividades recreativas em parceria com a Associação Pró Basquete. Às 19h, está prevista a exibição de “Toy Story 5”.