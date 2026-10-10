A trajetória de Estêvão, considerado o primeiro mártir do Cristianismo, será retratada em Franca neste sábado, 10, em uma adaptação teatral da obra espírita Paulo e Estêvão, psicografada por Chico Xavier. A apresentação começa às 19h30, na Fundação Educandário Pestalozzi I, localizado na Rua José Marques Garcia, Franca e integra a programação do 52º Mês de Kardec 2026. Os ingressos custam R$ 15.

Baseada na primeira parte do livro atribuído ao espírito Emmanuel, publicado originalmente em 1941, a montagem acompanha a história de Jeziel, que posteriormente passa a ser conhecido como Estêvão. Embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente, ele se aproxima de seus ensinamentos e se converte ao Evangelho.

A peça retrata a trajetória de fé, coragem e sacrifício do personagem, apresentado como símbolo de amor, renúncia e fidelidade aos ensinamentos cristãos. A encenação também propõe reflexões sobre espiritualidade, perseverança e renovação interior, com intervenções musicais executadas ao vivo.

Montagem reúne atores e músicos voluntários