A trajetória de Estêvão, considerado o primeiro mártir do Cristianismo, será retratada em Franca neste sábado, 10, em uma adaptação teatral da obra espírita Paulo e Estêvão, psicografada por Chico Xavier. A apresentação começa às 19h30, na Fundação Educandário Pestalozzi I, localizado na Rua José Marques Garcia, Franca e integra a programação do 52º Mês de Kardec 2026. Os ingressos custam R$ 15.
Baseada na primeira parte do livro atribuído ao espírito Emmanuel, publicado originalmente em 1941, a montagem acompanha a história de Jeziel, que posteriormente passa a ser conhecido como Estêvão. Embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente, ele se aproxima de seus ensinamentos e se converte ao Evangelho.
A peça retrata a trajetória de fé, coragem e sacrifício do personagem, apresentado como símbolo de amor, renúncia e fidelidade aos ensinamentos cristãos. A encenação também propõe reflexões sobre espiritualidade, perseverança e renovação interior, com intervenções musicais executadas ao vivo.
Montagem reúne atores e músicos voluntários
Com aproximadamente 1h20 de duração, o espetáculo reúne atores amadores e músicos voluntários. A adaptação é assinada por Eric Matheus Cescon Smaniotto Alves, que divide a direção com Regina Helena da Silva Leite.
A produção é realizada pelo Grupo Arte e Música Espírita (AME), pelas Uniões das Sociedades Espíritas (USEs) Intermunicipal de Marília e Regional de Franca, com apoio da Federação Espírita Brasileira e do Instituto de Divulgação Espírita de Franca (Idefran).
O grupo não tem fins lucrativos e destina a arrecadação das apresentações ao custeio de figurinos, cenários, equipamentos, transporte e outras despesas da produção.
Em 2025, a montagem passou por casas espíritas, pelo Teatro Municipal de Marília e por outras oito cidades da região. Em 2026, a agenda inclui apresentações em Pompeia, Paraguaçu Paulista, Franca, Uberaba, Rancharia, Assis e São José do Rio Preto, além de Marília.
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