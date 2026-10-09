William Machado de Oliveira, o "Capita", ex-zagueiro do Corinthians e destaque da Francana em 2002, volta a Franca em 15 de outubro para um evento gratuito sobre riscos e oportunidades no mercado financeiro. Atualmente consultor financeiro, ele participará de um encontro com empresários locais em um hotel da cidade.

Em entrevista ao GCN/Sampi nesta sexta-feira, 9, William relembrou a passagem pela Veterana, quando a equipe fez uma campanha de destaque na Série A2 do Campeonato Paulista e disputou o acesso à elite estadual. A temporada marcou sua carreira e foi a primeira vez que morou no Estado de São Paulo.

O ex-jogador destacou o acolhimento recebido em Franca e a mobilização da torcida em torno da equipe, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube.