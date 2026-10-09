William Machado de Oliveira, o "Capita", ex-zagueiro do Corinthians e destaque da Francana em 2002, volta a Franca em 15 de outubro para um evento gratuito sobre riscos e oportunidades no mercado financeiro. Atualmente consultor financeiro, ele participará de um encontro com empresários locais em um hotel da cidade.
Em entrevista ao GCN/Sampi nesta sexta-feira, 9, William relembrou a passagem pela Veterana, quando a equipe fez uma campanha de destaque na Série A2 do Campeonato Paulista e disputou o acesso à elite estadual. A temporada marcou sua carreira e foi a primeira vez que morou no Estado de São Paulo.
O ex-jogador destacou o acolhimento recebido em Franca e a mobilização da torcida em torno da equipe, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube.
“A cidade de Franca para mim é muito marcante. Uma cidade que me tratou muito bem, uma torcida muito apaixonada e um grupo de jogadores que conseguiu mobilizar a cidade. Apesar das dificuldades financeiras, fazendo das tripas coração, conseguiu dar um mínimo de estrutura e infelizmente o acesso não veio, uma frustração enorme, mas todo o trabalho foi reconhecido”, afirmou.
William também celebrou a oportunidade de reencontrar antigos amigos e destacou a dedicação de pessoas que continuam trabalhando pelo crescimento da Francana. “Sou muito grato por essa passagem. Fico muito feliz de poder voltar e reencontrar velhos amigos e ver que o Wantuil e o Rodrigues (treinador da Veterana em 2002) continuam incansáveis para que a Francana sempre alcance patamares mais altos”, disse.
Ex-zagueiro vai debater economia e investimentos
O evento do dia 15 terá como foco o cenário econômico e as perspectivas para os investimentos. A proposta é aproximar o mercado financeiro do empresariado de Franca e discutir temas como macroeconomia e as expectativas para o próximo ano, independentemente do resultado das eleições.
“A ideia é a gente, junto com um gestor que toca a nossa gestora, bater um papo com o empresariado local e falar muito sobre macroeconomia, falar sobre eleições também e o que a gente está esperando para o próximo ano, independentemente de qual lado vença”, explicou.
Atualmente, William atua na área de consultoria financeira, com foco no auxílio a ex-jogadores, empresários e investidores na organização patrimonial. Ele é sócio da Fami Capital e da Sammy, gestora com quase 20 anos de mercado.
“Trabalho de gestão patrimonial é uma responsabilidade enorme e a gente trabalha com futurologia, mas a gente vem se dedicando muito na empresa para tentar mitigar qualquer chance de erro muito grave nesse deslumbramento do que está por vir”, afirmou.
Carreira no futebol
Depois da passagem pela Francana, William atuou por Portuguesa, Grêmio e Corinthians. No clube alvinegro, jogou entre 2008 e 2010 e conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2009. Ele encerrou a carreira de jogador no próprio Corinthians.
Após deixar os gramados, iniciou uma trajetória como gerente de futebol e comentarista, antes de migrar para o mercado financeiro.
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