09 de outubro de 2026
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Resenha Franca anuncia atrações para edição de 2026

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Grade artística da Resenha Franca 2026
Grade artística da Resenha Franca 2026

A Resenha Franca anunciou as atrações da edição 2026, marcada para 24 de outubro, a partir das 15h, no Viola Mix, em Franca. A programação contará com Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Matheus Neves, além dos DJs Vecnna e Lipeh.

Realizado pelo quarto ano consecutivo, o evento tem a proposta de valorizar artistas e talentos locais, com diferentes estilos musicais em uma programação voltada ao público de Franca e da região.

Entre as novidades deste ano está a estreia do Samba do Rosa, grupo de pagode que se apresenta pela primeira vez na Resenha Franca. A edição terá como tema o formato Sunset, com música e confraternização ao longo da tarde e da noite.

O evento será realizado na avenida das Seringueiras, 903, no Residencial Amazonas. O espaço contará com estacionamento oficial e três opções de setores para o público.

Setores e ingressos

A Arena Premium dará acesso à área central da festa. O Bistrô terá espaço para até quatro pessoas, banquetas e vista para o palco. o Lounge terá capacidade para até dez pessoas e consumação inclusa no bar do evento.

Os ingressos estão à venda pelo site e nos pontos de venda da Fioringressos.

Serviço

  • Evento: Resenha Franca Edição Sunset 2026
  • Data: 24 de outubro, sábado
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: Viola Mix avenida das Seringueiras, 903, Residencial Amazonas, Franca
  • Atrações: Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Matheus Neves, Vecnna DJ e DJ Lipeh.

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