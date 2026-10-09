A Resenha Franca anunciou as atrações da edição 2026, marcada para 24 de outubro, a partir das 15h, no Viola Mix, em Franca. A programação contará com Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Matheus Neves, além dos DJs Vecnna e Lipeh.
Realizado pelo quarto ano consecutivo, o evento tem a proposta de valorizar artistas e talentos locais, com diferentes estilos musicais em uma programação voltada ao público de Franca e da região.
Entre as novidades deste ano está a estreia do Samba do Rosa, grupo de pagode que se apresenta pela primeira vez na Resenha Franca. A edição terá como tema o formato Sunset, com música e confraternização ao longo da tarde e da noite.
O evento será realizado na avenida das Seringueiras, 903, no Residencial Amazonas. O espaço contará com estacionamento oficial e três opções de setores para o público.
Setores e ingressos
A Arena Premium dará acesso à área central da festa. O Bistrô terá espaço para até quatro pessoas, banquetas e vista para o palco. Já o Lounge terá capacidade para até dez pessoas e consumação inclusa no bar do evento.
Os ingressos estão à venda pelo site OTicket e nos pontos de venda da Fioringressos.
Serviço
- Evento: Resenha Franca – Edição Sunset 2026
- Data: 24 de outubro, sábado
- Horário: a partir das 15h
- Local: Viola Mix — avenida das Seringueiras, 903, Residencial Amazonas, Franca
- Atrações: Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Matheus Neves, Vecnna DJ e DJ Lipeh.
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