A Resenha Franca anunciou as atrações da edição 2026, marcada para 24 de outubro, a partir das 15h, no Viola Mix, em Franca. A programação contará com Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Matheus Neves, além dos DJs Vecnna e Lipeh.

Realizado pelo quarto ano consecutivo, o evento tem a proposta de valorizar artistas e talentos locais, com diferentes estilos musicais em uma programação voltada ao público de Franca e da região.

Entre as novidades deste ano está a estreia do Samba do Rosa, grupo de pagode que se apresenta pela primeira vez na Resenha Franca. A edição terá como tema o formato Sunset, com música e confraternização ao longo da tarde e da noite.