Um motorista de uma Range Rover cinza ou preta bateu na traseira de um Volkswagen Gol prata e fugiu sem ser identificado na noite de 2 de outubro, na avenida Adhemar Pereira de Barros, na região do Jardim Brasilândia, em Franca. O boletim de ocorrência sobre o acidente, no entanto, foi registrado nesta sexta-feira, 9.

De acordo com o registro policial, o Gol prata estava parado no semáforo quando foi atingido pela Range Rover. Com o impacto, o veículo foi projetado contra outro Volkswagen Gol branco, que estava à frente.

O motorista do Gol prata sofreu ferimentos e, conforme o relato registrado, também apresentou problemas psicológicos após o acidente. Os veículos envolvidos tiveram danos.