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Range Rover bate em Gol e foge; vítima busca responsável

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Gol destruído após batida na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca
Gol destruído após batida na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca

Um motorista de uma Range Rover cinza ou preta bateu na traseira de um Volkswagen Gol prata e fugiu sem ser identificado na noite de 2 de outubro, na avenida Adhemar Pereira de Barros, na região do Jardim Brasilândia, em Franca. O boletim de ocorrência sobre o acidente, no entanto, foi registrado nesta sexta-feira, 9.

De acordo com o registro policial, o Gol prata estava parado no semáforo quando foi atingido pela Range Rover. Com o impacto, o veículo foi projetado contra outro Volkswagen Gol branco, que estava à frente.

O motorista do Gol prata sofreu ferimentos e, conforme o relato registrado, também apresentou problemas psicológicos após o acidente. Os veículos envolvidos tiveram danos.

Câmeras registraram a colisão

O proprietário do Gol prata conseguiu imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos, que registraram a batida. No entanto, não foi possível identificar a placa da Range Rover nem o motorista que fugiu após a colisão.

Agora, o dono do veículo atingido procura identificar o responsável para que ele responda pelos danos causados. O caso foi encaminhado ao SIG (Setor de Investigações Geraisde Franca para apuração.

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