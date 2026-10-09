Um motorista de uma Range Rover cinza ou preta bateu na traseira de um Volkswagen Gol prata e fugiu sem ser identificado na noite de 2 de outubro, na avenida Adhemar Pereira de Barros, na região do Jardim Brasilândia, em Franca. O boletim de ocorrência sobre o acidente, no entanto, foi registrado nesta sexta-feira, 9.
De acordo com o registro policial, o Gol prata estava parado no semáforo quando foi atingido pela Range Rover. Com o impacto, o veículo foi projetado contra outro Volkswagen Gol branco, que estava à frente.
O motorista do Gol prata sofreu ferimentos e, conforme o relato registrado, também apresentou problemas psicológicos após o acidente. Os veículos envolvidos tiveram danos.
Câmeras registraram a colisão
O proprietário do Gol prata conseguiu imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos, que registraram a batida. No entanto, não foi possível identificar a placa da Range Rover nem o motorista que fugiu após a colisão.
Agora, o dono do veículo atingido procura identificar o responsável para que ele responda pelos danos causados. O caso foi encaminhado ao SIG (Setor de Investigações Gerais) de Franca para apuração.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.