A igreja é a mesma que teve um secretário rendido durante um assalto em agosto do ano passado.

A Paróquia Santa Teresinha, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca , foi alvo de furto na madrugada dessa quinta-feira, 8. Um homem invadiu o salão de festas da igreja e levou cadeiras após o encerramento de uma quermesse.

Câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, o suspeito aparece escalando o portão de grade e descendo por um pilar para acessar a parte interna do salão.

Em seguida, ele entrou no espaço, pegou uma corda e começou a arrastar as cadeiras para preparar os objetos para o transporte. Algumas mesas também foram reunidas, e as cadeiras são colocadas sobre elas.

Durante a retirada dos objetos, cadeiras chegaram a quebrar. Mesmo assim, o suspeito recolheu os itens e deixou o local levando as cadeiras.