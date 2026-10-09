09 de outubro de 2026
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APÓS QUERMESSE

Igreja que teve secretário rendido tem cadeiras furtadas; ASSISTA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Suspeito durante furto de cadeiras na Paróquia Santa Terezinha, na região Norte de Franca
Suspeito durante furto de cadeiras na Paróquia Santa Terezinha, na região Norte de Franca

A Paróquia Santa Teresinha, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca, foi alvo de furto na madrugada dessa quinta-feira, 8. Um homem invadiu o salão de festas da igreja e levou cadeiras após o encerramento de uma quermesse.

A igreja é a mesma que teve um secretário rendido durante um assalto em agosto do ano passado. 

Leia mais: Homem invade igreja em Franca, rende secretário e leva R$ 500

Câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, o suspeito aparece escalando o portão de grade e descendo por um pilar para acessar a parte interna do salão.

Em seguida, ele entrou no espaço, pegou uma corda e começou a arrastar as cadeiras para preparar os objetos para o transporte. Algumas mesas também foram reunidas, e as cadeiras são colocadas sobre elas.

Durante a retirada dos objetos, cadeiras chegaram a quebrar. Mesmo assim, o suspeito recolheu os itens e deixou o local levando as cadeiras.

A paróquia confirmou o furto após analisar as imagens do sistema de monitoramento. As gravações poderão auxiliar na identificação do suspeito e na investigação do caso.

Informações que possam ajudar na identificação do homem podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.

Igreja já foi alvo de outros crimes

Além do furto de cadeiras usadas na quermesse e do assalto em que um secretário foi rendido, há pouco mais de um ano, o local também foi alvo de furto de fiação elétrica.

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