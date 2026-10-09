A Paróquia Santa Teresinha, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca, foi alvo de furto na madrugada dessa quinta-feira, 8. Um homem invadiu o salão de festas da igreja e levou cadeiras após o encerramento de uma quermesse.
A igreja é a mesma que teve um secretário rendido durante um assalto em agosto do ano passado.
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Câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, o suspeito aparece escalando o portão de grade e descendo por um pilar para acessar a parte interna do salão.
Em seguida, ele entrou no espaço, pegou uma corda e começou a arrastar as cadeiras para preparar os objetos para o transporte. Algumas mesas também foram reunidas, e as cadeiras são colocadas sobre elas.
Durante a retirada dos objetos, cadeiras chegaram a quebrar. Mesmo assim, o suspeito recolheu os itens e deixou o local levando as cadeiras.
A paróquia confirmou o furto após analisar as imagens do sistema de monitoramento. As gravações poderão auxiliar na identificação do suspeito e na investigação do caso.
Informações que possam ajudar na identificação do homem podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.
Igreja já foi alvo de outros crimes
Além do furto de cadeiras usadas na quermesse e do assalto em que um secretário foi rendido, há pouco mais de um ano, o local também foi alvo de furto de fiação elétrica.
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