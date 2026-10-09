09 de outubro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Foragido é preso por pensão alimentícia em lanchonete

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Hevertom Talles/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado

Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi preso na quinta-feira, 8, em Pedregulho, na região de Franca. Ele foi localizado pela Polícia Militar em uma lanchonete, no cruzamento das ruas Francisco Ferreira Ramos e José Francisco de Souza.

Segundo a PM, a equipe de Rádio Patrulhamento já tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o homem e conseguiu localizá-lo no estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito com ele. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, confirmaram que o mandado de prisão estava em aberto.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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