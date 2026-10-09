Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi preso na quinta-feira, 8, em Pedregulho, na região de Franca. Ele foi localizado pela Polícia Militar em uma lanchonete, no cruzamento das ruas Francisco Ferreira Ramos e José Francisco de Souza.

Segundo a PM, a equipe de Rádio Patrulhamento já tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o homem e conseguiu localizá-lo no estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito com ele. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, confirmaram que o mandado de prisão estava em aberto.