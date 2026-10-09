Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no fim da tarde desta quinta-feira, 8, no Residencial Jardim Vera Cruz, em Franca. Durante uma operação, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreendeu 16 pinos de cocaína, uma porção de maconha e um Honda Civic.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima informar sobre a venda de entorpecentes por meio de entregas, na modalidade conhecida como delivery, e também na residência do suspeito.

Após investigações preliminares e monitoramento, os policiais obtiveram um mandado de busca e apreensão domiciliar, cumprido no imóvel no final da tarde.

Drogas foram encontradas no piso superior