09 de outubro de 2026
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NO VERA CRUZ

'Delivery' de drogas termina em prisão; Civic é apreendido

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Drogas, dinheiro e celular apreendidos pela Polícia Civil em ação no Residencial Jardim Vera Cruz, em Franca
Drogas, dinheiro e celular apreendidos pela Polícia Civil em ação no Residencial Jardim Vera Cruz, em Franca

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no fim da tarde desta quinta-feira, 8, no Residencial Jardim Vera Cruz, em Franca. Durante uma operação, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreendeu 16 pinos de cocaína, uma porção de maconha e um Honda Civic.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima informar sobre a venda de entorpecentes por meio de entregas, na modalidade conhecida como delivery, e também na residência do suspeito.

Após investigações preliminares e monitoramento, os policiais obtiveram um mandado de busca e apreensão domiciliar, cumprido no imóvel no final da tarde.

Drogas foram encontradas no piso superior

Durante as buscas, os agentes localizaram 16 pinos de cocaína e uma porção de maconha no piso superior da residência. Conforme a investigação, o local permitia observar a chegada de possíveis usuários.

Os policiais também apreenderam um Honda Civic LXS Flex, que, segundo a Polícia Civil, era utilizado nas atividades ilícitas.

Após a constatação preliminar da presença de entorpecentes, foi elaborado o Auto de Prisão em Flagrante Delito contra o suspeito.

O homem foi encaminhado a uma unidade prisional e permaneceu à disposição da Justiça.

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