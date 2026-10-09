09 de outubro de 2026
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INCÊNDIO

Fogo atinge antiga envasadora da Schincariol em São Joaquim

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Paulo/Play Art
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no local para combater as chamas
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no local para combater as chamas

Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira, 8, as instalações do antigo depósito da Schincariol, em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O imóvel era utilizado anteriormente como envasadora.

O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Orlândia, de integrantes do Projeto Urutau e de caminhões-pipa de usinas da região, que auxiliaram as equipes no controle do fogo.

Após o trabalho das equipes, o incêndio foi controlado. Não houve registro de vítimas.

As circunstâncias do incêndio deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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