Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira, 8, as instalações do antigo depósito da Schincariol, em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O imóvel era utilizado anteriormente como envasadora.
O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Orlândia, de integrantes do Projeto Urutau e de caminhões-pipa de usinas da região, que auxiliaram as equipes no controle do fogo.
Após o trabalho das equipes, o incêndio foi controlado. Não houve registro de vítimas.
As circunstâncias do incêndio deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
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