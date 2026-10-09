Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira, 8, as instalações do antigo depósito da Schincariol, em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O imóvel era utilizado anteriormente como envasadora.

O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Orlândia, de integrantes do Projeto Urutau e de caminhões-pipa de usinas da região, que auxiliaram as equipes no controle do fogo.

Após o trabalho das equipes, o incêndio foi controlado. Não houve registro de vítimas.