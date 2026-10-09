Um motociclista de 46 anos sofreu uma fratura aberta em um dos membros inferiores após a moto que conduzia bater contra um Fiat Uno na noite dessa quinta-feira, 8, na rotatória da Transface, na Rodovia Cândido Portinari, em Batatais. Ele foi socorrido consciente e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem seguia em uma Yamaha Fazer pela rodovia, no sentido da avenida Ana Luiza, quando o Fiat Uno, que passava pela rotatória, cruzou a pista e atingiu a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura aberta em um dos membros inferiores. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos e imobilizaram o membro ferido.