Um motociclista de 46 anos sofreu uma fratura aberta em um dos membros inferiores após a moto que conduzia bater contra um Fiat Uno na noite dessa quinta-feira, 8, na rotatória da Transface, na Rodovia Cândido Portinari, em Batatais. Ele foi socorrido consciente e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem seguia em uma Yamaha Fazer pela rodovia, no sentido da avenida Ana Luiza, quando o Fiat Uno, que passava pela rotatória, cruzou a pista e atingiu a motocicleta.
Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura aberta em um dos membros inferiores. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos e imobilizaram o membro ferido.
Na sequência, a vítima foi encaminhada consciente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Batatais. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
O motorista do Fiat Uno não ficou ferido. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
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