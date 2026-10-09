Veja o obituário desta sexta-feira, 9, em Franca:
Nome: José Cunha Souza
Idade: 72 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Maria Neive de Castro e Carvalho
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h30
Nome: Antônio Luis da Silva Caramori
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Jeronymo Alves de Freitas
Idade: 88 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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