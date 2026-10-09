09 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo/GCN
Cemitério Parque Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Parque Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 9, em Franca:

Nome: José Cunha Souza 
Idade: 72 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria Neive de Castro e Carvalho 
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4 
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h30

Nome: Antônio Luis da Silva Caramori 
Idade: 68 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Jeronymo Alves de Freitas 
Idade: 88 anos 
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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