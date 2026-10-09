Veja o obituário desta sexta-feira, 9, em Franca:

Nome: José Cunha Souza

Idade: 72 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria Neive de Castro e Carvalho

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h30