Um homem de 67 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira, 8, em Patrocínio Paulista, após tentar atirar contra a ex-companheira, de 44 anos. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi até a casa da mulher na tentativa de reatar o relacionamento. Diante da recusa, foi até o carro, pegou um revólver calibre .38 e tentou efetuar disparos contra a ex-companheira.

O filho da mulher interveio e conseguiu impedir o crime. Após a tentativa, o homem fugiu do local.