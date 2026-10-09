Um homem de 67 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira, 8, em Patrocínio Paulista, após tentar atirar contra a ex-companheira, de 44 anos. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento.
De acordo com as informações policiais, o suspeito foi até a casa da mulher na tentativa de reatar o relacionamento. Diante da recusa, foi até o carro, pegou um revólver calibre .38 e tentou efetuar disparos contra a ex-companheira.
O filho da mulher interveio e conseguiu impedir o crime. Após a tentativa, o homem fugiu do local.
A polícia realizou buscas e encontrou o suspeito na própria residência. No imóvel, foram apreendidas munições de calibre .38.
O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio.
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