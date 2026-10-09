Uma ação conjunta da Polícia Militar de Ipuã e Guaíra resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão em flagrante de um suspeito nessa quinta-feira, 8.

O furto havia acontecido horas antes em Guaíra. O suspeito fugiu em direção a Ipuã.

Após o registro do furto, policiais militares das duas cidades realizaram buscas e localizaram a motocicleta na residência de um homem.