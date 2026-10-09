Uma ação conjunta da Polícia Militar de Ipuã e Guaíra resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão em flagrante de um suspeito nessa quinta-feira, 8.
O furto havia acontecido horas antes em Guaíra. O suspeito fugiu em direção a Ipuã.
Após o registro do furto, policiais militares das duas cidades realizaram buscas e localizaram a motocicleta na residência de um homem.
Ainda na casa, foram encontradas porções de entorpecentes e um celular com informações da prática criminosa.
Durante a ocorrência, o suspeito foi preso em flagrante. Segundo as informações divulgadas, ele poderá responder por crimes como furto, receptação, tráfico de drogas e resistência, conforme o caso.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ipuã e permaneceu à disposição da Justiça.
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