Os cinco adolescentes influencers que simularam uma emergência médica para gravar uma “pegadinha” na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 8. O grupo é investigado por atentado contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade pública, crime previsto no artigo 265 do Código Penal.

A pena prevista para o crime é de reclusão de um a cinco anos, além de multa. Com a conclusão do inquérito policial, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia à Justiça.

A defesa dos adolescentes informou que vai se pronunciar sobre o caso nesta sexta-feira, 9.

Como aconteceu a pegadinha