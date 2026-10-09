Os cinco adolescentes influencers que simularam uma emergência médica para gravar uma “pegadinha” na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 8. O grupo é investigado por atentado contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade pública, crime previsto no artigo 265 do Código Penal.
A pena prevista para o crime é de reclusão de um a cinco anos, além de multa. Com a conclusão do inquérito policial, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia à Justiça.
A defesa dos adolescentes informou que vai se pronunciar sobre o caso nesta sexta-feira, 9.
Como aconteceu a pegadinha
O caso ocorreu na noite de 5 de agosto, quando os jovens chegaram à unidade carregando uma das integrantes do grupo, como se ela estivesse passando mal e precisasse de atendimento médico.
Diante da situação, a equipe de enfermagem iniciou os procedimentos de emergência e colocou a jovem em uma maca. Enquanto o atendimento era realizado, uma das acompanhantes foi orientada a fazer o cadastro na recepção.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi nesse momento que a acompanhante informou aos funcionários que a situação fazia parte de uma gravação. A jovem que simulava o mal-estar começou a rir e confirmou que não precisava de atendimento.
Os envolvidos foram advertidos pelos profissionais de saúde e deixaram a unidade antes que outras providências fossem tomadas no local.
Jovens pediram desculpas
Após o episódio, os cinco adolescentes prestaram depoimento à Polícia Civil e pediram desculpas pela falsa emergência.
Na ocasião, Kaíque Guilherme afirmou que o grupo não teve a intenção de prejudicar o serviço público. Segundo ele, a proposta era gravar um vídeo para conscientizar os seguidores sobre problemas de saúde relacionados à ansiedade.
A gravação repercutiu nas redes sociais e recebeu críticas de internautas. O vídeo foi retirado do ar.
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