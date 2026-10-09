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Adolescentes são indiciados por pegadinha em UPA de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Jovem sendo carregada como se estivesse passando mal em trecho de pegadinha gravado na UPA do Jardim Aeroporto, em Franca
Jovem sendo carregada como se estivesse passando mal em trecho de pegadinha gravado na UPA do Jardim Aeroporto, em Franca

Os cinco adolescentes influencers que simularam uma emergência médica para gravar uma “pegadinha” na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 8. O grupo é investigado por atentado contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade pública, crime previsto no artigo 265 do Código Penal.

A pena prevista para o crime é de reclusão de um a cinco anos, além de multa. Com a conclusão do inquérito policial, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia à Justiça.

A defesa dos adolescentes informou que vai se pronunciar sobre o caso nesta sexta-feira, 9.

Como aconteceu a pegadinha

O caso ocorreu na noite de 5 de agosto, quando os jovens chegaram à unidade carregando uma das integrantes do grupo, como se ela estivesse passando mal e precisasse de atendimento médico.

Diante da situação, a equipe de enfermagem iniciou os procedimentos de emergência e colocou a jovem em uma maca. Enquanto o atendimento era realizado, uma das acompanhantes foi orientada a fazer o cadastro na recepção.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi nesse momento que a acompanhante informou aos funcionários que a situação fazia parte de uma gravação. A jovem que simulava o mal-estar começou a rir e confirmou que não precisava de atendimento.

Os envolvidos foram advertidos pelos profissionais de saúde e deixaram a unidade antes que outras providências fossem tomadas no local.

Jovens pediram desculpas

Após o episódio, os cinco adolescentes prestaram depoimento à Polícia Civil e pediram desculpas pela falsa emergência.

Na ocasião, Kaíque Guilherme afirmou que o grupo não teve a intenção de prejudicar o serviço público. Segundo ele, a proposta era gravar um vídeo para conscientizar os seguidores sobre problemas de saúde relacionados à ansiedade.

A gravação repercutiu nas redes sociais e recebeu críticas de internautas. O vídeo foi retirado do ar.

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