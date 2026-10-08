Uma Chevrolet S10 bateu contra os muros de duas casas na madrugada desta quinta-feira, 8, na rua Almirante Barroso, no Jardim Dermínio, na região Leste de Franca. Um novo ângulo de uma câmera de segurança mostra o veículo trafegando em alta velocidade momentos antes da batida.
Nas imagens, a caminhonete seguia pela rua e, antes de atingir os imóveis, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo ficou desgovernado e chegou a ficar com as rodas suspensas durante o impacto.
O acidente aconteceu por volta da meia-noite. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 19 anos, disse à polícia que trafegava normalmente pela via quando perdeu o controle da caminhonete. Ao perceber a situação, ele acionou o freio de mão.
A caminhonete atingiu os muros de duas residências e provocou danos nos imóveis. Apesar da força do impacto, o motorista não ficou ferido. Nenhum morador das casas atingidas se feriu.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.
A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Científica realizou a perícia no local.
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