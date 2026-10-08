08 de outubro de 2026
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Câmera mostra S10 em alta velocidade antes de atingir duas casas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Chevrolet S10 destruída após bater em muros de duas casas no Jardim Dermínio
Chevrolet S10 destruída após bater em muros de duas casas no Jardim Dermínio

Uma Chevrolet S10 bateu contra os muros de duas casas na madrugada desta quinta-feira, 8, na rua Almirante Barroso, no Jardim Dermínio, na região Leste de Franca. Um novo ângulo de uma câmera de segurança mostra o veículo trafegando em alta velocidade momentos antes da batida.

Nas imagens, a caminhonete seguia pela rua e, antes de atingir os imóveis, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo ficou desgovernado e chegou a ficar com as rodas suspensas durante o impacto.

O acidente aconteceu por volta da meia-noite. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 19 anos, disse à polícia que trafegava normalmente pela via quando perdeu o controle da caminhonete. Ao perceber a situação, ele acionou o freio de mão.

A caminhonete atingiu os muros de duas residências e provocou danos nos imóveis. Apesar da força do impacto, o motorista não ficou ferido. Nenhum morador das casas atingidas se feriu.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Científica realizou a perícia no local.

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