Uma Chevrolet S10 bateu contra os muros de duas casas na madrugada desta quinta-feira, 8, na rua Almirante Barroso, no Jardim Dermínio, na região Leste de Franca. Um novo ângulo de uma câmera de segurança mostra o veículo trafegando em alta velocidade momentos antes da batida.

Nas imagens, a caminhonete seguia pela rua e, antes de atingir os imóveis, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo ficou desgovernado e chegou a ficar com as rodas suspensas durante o impacto.

O acidente aconteceu por volta da meia-noite. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 19 anos, disse à polícia que trafegava normalmente pela via quando perdeu o controle da caminhonete. Ao perceber a situação, ele acionou o freio de mão.