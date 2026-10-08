Um carro com quatro pessoas bateu contra um poste na tarde desta quinta-feira, 8, após o motorista tentar evitar uma colisão com outro veículo no cruzamento das avenidas Ministro Rui Barbosa e Nossa Senhora de Lourdes, na região Oeste de Franca.

Imagens de uma câmera de segurança mostram um carro branco fazendo a rotatória quando o motorista de um Chevrolet Kadett, que seguia pela avenida Ministro Rui Barbosa, avançou a sinalização de pare.

Ao perceber o outro veículo, o motorista do Kadett freou bruscamente, mas não conseguiu evitar a perda de controle. O carro saiu da trajetória e bateu contra um poste.

Quatro pessoas ficaram feridas