08 de outubro de 2026
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VEJA

Carro com casal e crianças bate em poste em rotatória de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência em Franca
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência em Franca

Um carro com quatro pessoas bateu contra um poste na tarde desta quinta-feira, 8, após o motorista tentar evitar uma colisão com outro veículo no cruzamento das avenidas Ministro Rui Barbosa e Nossa Senhora de Lourdes, na região Oeste de Franca.

Imagens de uma câmera de segurança mostram um carro branco fazendo a rotatória quando o motorista de um Chevrolet Kadett, que seguia pela avenida Ministro Rui Barbosa, avançou a sinalização de pare.

Ao perceber o outro veículo, o motorista do Kadett freou bruscamente, mas não conseguiu evitar a perda de controle. O carro saiu da trajetória e bateu contra um poste.

Quatro pessoas ficaram feridas

No veículo estavam um casal, uma criança e um bebê de colo. Os quatro ocupantes tiveram ferimentos moderados e foram socorridos por populares, que os levaram para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas já haviam sido retiradas do veículo quando as equipes chegaram.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

O cruzamento já foi cenário de outros acidentes e é motivo de preocupação para moradores da região.

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