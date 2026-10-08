Um homem foi condenado a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por tentar matar a ex-companheira com golpes de taco de bilhar, em Barretos. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira, 7, no Tribunal do Júri da cidade.
Segundo o Ministério Público, o crime aconteceu em 28 de setembro de 2024. A mulher estava em um bar com uma amiga quando o ex-companheiro chegou ao local. Ela deixou o estabelecimento e foi para outro endereço, mas o homem apareceu novamente.
Ao tentar conversar com ele, a vítima foi atacada com um taco de bilhar. Conforme a denúncia, ela foi atingida diversas vezes até cair no chão. O agressor fugiu, e a mulher foi socorrida.
Quatro qualificadoras
O júri reconheceu quatro qualificadoras para a tentativa de homicídio: violência doméstica e familiar contra a mulher, crime cometido por razões do sexo feminino, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
De acordo com o Ministério Público, o casal manteve um relacionamento por sete anos e havia se separado depois que o homem foi preso por agredir a vítima.
Além da pena de prisão, a Justiça determinou que o condenado pague R$ 100 mil de indenização por danos à vítima.
O caso foi conduzido pelo promotor de Justiça Giovani Martini Loss. A denúncia foi assinada pelo promotor Murilo Carvalho Festoso.
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