Um homem foi condenado a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por tentar matar a ex-companheira com golpes de taco de bilhar, em Barretos. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira, 7, no Tribunal do Júri da cidade.

Segundo o Ministério Público, o crime aconteceu em 28 de setembro de 2024. A mulher estava em um bar com uma amiga quando o ex-companheiro chegou ao local. Ela deixou o estabelecimento e foi para outro endereço, mas o homem apareceu novamente.

Ao tentar conversar com ele, a vítima foi atacada com um taco de bilhar. Conforme a denúncia, ela foi atingida diversas vezes até cair no chão. O agressor fugiu, e a mulher foi socorrida.

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