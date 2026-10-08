Faltam 31 dias para o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026, marcado para 8 de novembro. A segunda etapa será aplicada em 15 de novembro. Com a proximidade das provas, a orientação é aproveitar as últimas semanas para revisar conteúdos, reforçar pontos de dificuldade e organizar a rotina de estudos.
Para Letícia Vieira, professora de Franca, o momento exige foco nos assuntos mais recorrentes, sem tentar aprender todo o conteúdo de uma só vez.
“Nesta reta final, recomendo priorizar a revisão dos conteúdos mais recorrentes, sem tentar aprender tudo de uma vez”, afirma.
Redação exige prática semanal
Na preparação para a redação, Letícia recomenda que os estudantes produzam pelo menos um texto completo por semana. Entre os pontos que merecem revisão estão a estrutura dissertativo-argumentativa, o repertório sociocultural, os conectivos, a organização dos parágrafos e a elaboração de uma proposta de intervenção detalhada e viável.
A professora também indica a revisão de temas como desigualdade social, meio ambiente, tecnologia, saúde pública e educação.
“Também vale fazer simulados com tempo marcado, analisar os erros e organizar uma rotina equilibrada, alternando estudo, revisão, descanso e sono adequado”, orienta.
Segundo Letícia, a constância é mais importante do que acumular horas de estudo. “Mais importante do que estudar muitas horas é manter constância e chegar à prova com segurança”, afirma.
Datas e horários do Enem 2026
O primeiro dia de provas será em 8 de novembro, com questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. A aplicação começa às 13h30 e termina às 19h.
A segunda etapa está marcada para 15 de novembro, com provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nesse dia, o exame termina às 18h30.
Nos dois domingos, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h. A recomendação é que os candidatos cheguem com antecedência ao local de prova.
O que levar no dia do exame
Os participantes devem levar um documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Também é permitido levar água e alimentos, desde que os itens possam ser vistoriados pelos fiscais.
O cartão de confirmação de inscrição não é obrigatório, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os candidatos levem o documento. Ele reúne informações como local de prova, número de inscrição e horários.
Itens proibidos durante a aplicação
Aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e relógios inteligentes, estão entre os itens proibidos durante a aplicação, assim como materiais de consulta e acessórios não permitidos pelas regras do exame.
O celular deverá ser guardado conforme as orientações dos fiscais, dentro do envelope porta-objetos fornecido no local.
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