Faltam 31 dias para o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026, marcado para 8 de novembro. A segunda etapa será aplicada em 15 de novembro. Com a proximidade das provas, a orientação é aproveitar as últimas semanas para revisar conteúdos, reforçar pontos de dificuldade e organizar a rotina de estudos.

Para Letícia Vieira, professora de Franca, o momento exige foco nos assuntos mais recorrentes, sem tentar aprender todo o conteúdo de uma só vez.

“Nesta reta final, recomendo priorizar a revisão dos conteúdos mais recorrentes, sem tentar aprender tudo de uma vez”, afirma.

Redação exige prática semanal