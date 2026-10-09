Termina no próximo dia 30 o prazo para solicitar a isenção do IPTU de 2027 em Franca. O benefício é destinado a aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC/LOAS e pessoas com neoplasia maligna ou doenças graves incapacitantes que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação municipal.

O pedido deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura de Franca, sem necessidade de comparecer à Central de Atendimento. O prazo começou em abril e termina no último dia útil de outubro, conforme a legislação municipal.

Como solicitar a isenção

Para fazer o pedido, o interessado deve acessar a Carta de Serviços da Prefeitura, selecionar a opção “Tributário e Fiscal” e escolher o serviço correspondente à sua situação: “Isenção de IPTU para Aposentados, Pensionistas e Beneficiários do BPC/LOAS” ou “Isenção de IPTU para Portadores de Neoplasia Maligna ou Doenças Graves Incapacitantes”.