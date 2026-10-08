A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou na terça-feira, 6, em Ribeirão Preto, um treinamento para preparar municípios das regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos para o enfrentamento do El Niño. Durante a oficina, o Governo de São Paulo anunciou R$ 4,7 milhões em investimentos para reforçar a estrutura das cidades.

Investimentos para os municípios

Ao todo, estão previstos R$ 4.775.829,96 em investimentos para as três regiões. A programação incluiu a entrega de quatro caminhões-pipa, a assinatura de três convênios para aquisição de outros três caminhões-pipa e 18 convênios para veículos e equipamentos.

Na região de Franca, São Joaquim da Barra receberá um caminhão-pipa, enquanto Aramina e Guaíra terão convênios para aquisição do equipamento. Outros três convênios contemplam Orlândia, Miguelópolis e Morro Agudo, com veículos e equipamentos.