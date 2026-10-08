A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou na terça-feira, 6, em Ribeirão Preto, um treinamento para preparar municípios das regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos para o enfrentamento do El Niño. Durante a oficina, o Governo de São Paulo anunciou R$ 4,7 milhões em investimentos para reforçar a estrutura das cidades.
Investimentos para os municípios
Ao todo, estão previstos R$ 4.775.829,96 em investimentos para as três regiões. A programação incluiu a entrega de quatro caminhões-pipa, a assinatura de três convênios para aquisição de outros três caminhões-pipa e 18 convênios para veículos e equipamentos.
Na região de Franca, São Joaquim da Barra receberá um caminhão-pipa, enquanto Aramina e Guaíra terão convênios para aquisição do equipamento. Outros três convênios contemplam Orlândia, Miguelópolis e Morro Agudo, com veículos e equipamentos.
Em Ribeirão Preto, serão entregues caminhões-pipa a São Simão, Serra Azul e Serrana, além de um convênio com Barrinha para aquisição do equipamento. Também serão formalizados dez convênios para veículos e equipamentos destinados a Barrinha, Brodowski, Guariba, Jaboticabal, Pradópolis, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Serra Azul, Sertãozinho e Taquaral.
Já na região de Barretos, serão formalizados cinco convênios para aquisição de veículos e equipamentos destinados a Barretos, Guaíra, Cajobi, Colômbia e Olímpia.
Preparação para o período de chuvas
O encontro integraou a SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027, iniciativa que tradicionalmente prepara o Estado para o período de chuvas e que, neste ano, será reforçada por conta da passagem do fenômeno climático.
A previsão apresentada na operação considera períodos de tempestades constantes e ondas de calor extremo nos próximos meses.
“Estamos diante de um cenário que exige adaptação e preparação antecipada. Vamos fortalecer os municípios e atuar em conjunto, para que as equipes estejam preparadas e tenham condições de responder de forma coordenada e eficiente aos eventos extremos”, afirmou o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.
Municípios recebem kits e capacitação
A programação prevê 14 oficinas regionalizadas, com participação das Defesas Civis dos 645 municípios paulistas. O objetivo é formar multiplicadores e ampliar a capacidade de prevenção e resposta das equipes locais.
Nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos, 67 municípios receberão 2.680 itens que compõem os Kits El Niño. Entre os materiais estão botas de PVC, capas de chuva, capacetes, coletes operacionais, fitas de isolamento, jardineiras, lonas, luvas, pluviômetros e bonés.
A capacitação inclui conteúdos sobre alagamentos e APH (Atendimento Pré-hospitalar), Sicoe (Sistema de Comando de Operações de Emergência), Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, prognóstico climático relacionado ao El Niño, políticas públicas em situações de anormalidade, gestão de abrigos e elaboração de planos de contingência para eventos extremos.
As equipes municipais também participam da construção do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Durante as oficinas, os municípios podem apresentar experiências, necessidades e características de seus territórios para contribuir com o planejamento estadual.
O Corpo de Bombeiros participa da capacitação com conteúdos relacionados às ocorrências mais frequentes durante o período, atendimento pré-hospitalar e Sistema de Comando de Operações de Emergência.
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